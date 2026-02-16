Obra en el ramal Temperley-Haedo produce frecuentes cancelaciones y demoras

El citado ramal, a cargo de la Línea General Roca (LGR) de Trenes Argentinos, es el único transversal de la zona metropolitana, permitiendo la conexión entre el Sur y el Oeste del conurbano. Cuenta con apenas 5 trenes de pasajeros ida y otros tanto de vuelta de lunes a viernes hábiles, que se reducen a 4 los sábados, domingos y feriados. La frecuencia de uno cada tres horas y 20 minutos, la baja velocidad -emplea una hora y 20 minutos para recorrer apenas 26 kilómetros y la zona considerada "peligrosa" que atraviesa en el partido de Lomas de Zamora, determina que lleve pocos pasajeros. Son utilizados por carreros que viajan principalmente desde las paradas Kilómetro 34 e Intendente Turner hasta Ingeniero Brian y Haedo.

El ramal -que fue construido por el Ferrocarril Oeste para acceder a La Plata, y estuvo a cargo de la Línea Sarmiento hasta que previo a su concesionamiento fue transferido a LGR- es utilizado además por formaciones de 28 vagones de carga que transportan carbón de petróleo originado en la Destilería Luján de Cuyo de YPF (en Mendoza) hasta el Puerto La Plata, donde la empresa Copetro, del Grupo Oxbow, lo procesa: la mayor parte se remite, por barco, a la planta productora de aluminio de Aluar en Puerto Madryn, en Chubut.

Su puente más importante es sobre el Río Matanza, entre las paradas Intendente Turner y Agustín de Elía, en el límite entre los partidos de Lomas de Zamora y La Matanza. Teniendo en cuenta que presentaba su estructura metálica dañada, con durmientes deteriorados, configuración de durmientes inadecuada, deficiencias en las fijaciones de vía, apoyos deteriorados y protección anticorrosiva deteriorada, según precisó un informe oficial, Trenes Argentinos dispuso su reparación, que está en plena ejecución.

La finalidad de los trabajos que se realizan es brindarle nuevamente a la estructura -tres tableros metálicos cerrados- sus condiciones originales de correcto funcionamiento y de esta manea mejorar las condiciones de seguridad y confort que la línea brinda a los pasajeros.

Las tareas comprenden la reparación de los tramos metálicos y apoyos; adecuación de vía y aproximaciones; implementación de contrarrieles; reconstrucción de muro guardabalastos; tratamiento de fisuras; y tratamiento anticorrosivo.

También está prevista la reconstrucción del paso a nivel del Camino de la Ribera Sud, ubicado contiguo al viaducto, en el partido de Lomas de Zamora. Se ejecutará para ello la demolición de todos los elementos como ser, pavimentos de entrevía, losas de aproximación, veredas, bajadas de cordón, cordón y división de carriles.

Ese cruce carece de barreras, y teniendo en cuenta el importante tránsito, antes de cruzarlo, el tren de pasajeros se detiene, descienden dos operarios ferroviarios encargados de cortar el tránsito, y entonces la formación reanuda la marcha. El cruce llegó a contar con barreras manuales, pero los guardabarreras que las operaban sufrían constantes robos. A raíz de esa situación, se instalaron barreras automáticas, pero la constante vandalización de las mismas tornó inviable su mantenimiento. La misma situación se registra en el paso a nivel que une las calles Eibar y Quiroga, en la parada Kilómetro 34, también en el distrito de Lomas de Zamora.

Actualmente las obras se desarrollan en una de las dos vías del viaducto, la ascendente, que se encuentra clausurada por lo que hasta el 28 de marzo, los trenes en ambos sentidos circulan por una sola vía, la descendente entre Empalme Temperley (Hospital Español) y Tablada, únicas estaciones que cuentan con enlaces (denominados técnicamente Aparatos de Vía, ADV, operativos).

Se trata de un tramo de 16 kilómetros, pero que demanda a los trenes 51 minutos de viaje, por la baja velocidad a la que circulan, especialmente entre Santa Catalina y el Río Matanza, donde la traza ferroviaria fue intrusada -a partir de 2000-, las casas se levantan junto a las vías, que son utilizadas por los habitantes para caminar, incluso mover carros y arrojar basura.

La circulación de los trenes de pasajeros y los cargueros (el cargado al Puerto La Plata y el vacío en dirección contraria) viene provocando demoras -trenes de Haedo a Temperley que han tenido que aguardar media hora en San Justo que la formación carguera procedente de La Plata pase de la vía contraria a la correspondiente en el enlace ubicado a continuación de la estación Tablada, tras el paso a nivel de la avenida Crovara- y cancelaciones, ya que hay una sola locomotora y una sola formación de tres coches para el servicio.

Además, ocurren situaciones insólitas. El miércoles pasado (11 de febrero), el primer tren del día, 4508 Haedo-Temperley de 6.40, que partió con 10 minutos de atraso, atropelló a una persona en la parada Agustín de Elía (ubicada a la altura de la Autopista Riccheri, en inmediaciones del Mercado Central, debajo de la parada Ingeniero Castelo del ramal Sáenz-González Catán de la Línea Belgrano Sur (LBS), y junto a la parada Kilómetro 12 del literalmente clausurado ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi, también de LBS), proocándole la muerte.

El accidente se produjo alrededor de las 7.20. Pero según fuentes ferroviarias consultadas por este medio, la Policía Científica llegó al lugar recién cerca de las 14, momento en que el tren involucrado pudo continuar hasta Temperley. El servicio de pasajeros quedó interrumpido el resto del día, el tren de carga a La Plata fue desviado en Haedo, postergando su salida 24 horas, y el tren de carga desde La Plata, que estuvo detenido en Empalme Temperley, pasó por Haedo a las 17.

El jueves, por "razones operativas" se cancelaron el primer, segundo y tren del día, que debían salir de Temperley a las 5, 8.20 y 11.36, por lo que el primero partió desde esa cabecera a las 15.08. El viernes, ese tren de 15.08 fue cancelado. El sábado, el último tren, que sale de Temperley a las 16, llegó solamente a San Justo. Y el domingo se cancelaron los dos primeros trenes del día, los de 6.40 y 10, por lo que el primero fue el de 13.20.

El imprevisible servicio del ramal Temperley-Haedo impidió que surgiera como alternativa a la interrupción de los trenes del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento (también a cargo de Trenes Argentinos) el sábado y el domingo, y el recorte entre Once y Haedo este lunes y mañana martes, por distintas obras