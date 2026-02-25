Crecen las quejas por el servicio de la Línea Sarmiento

Quienes intentan una explicación solamente encuentran en la aplicación de la estatal Trenes Argentinos que los problemas se deben a "problemas técnicos". Este medio solicitó a la empresa precisiones sobre la situación, y cuando se resolverá, pero no tuvo respuesta.

Extraoficialmente, se supo que se originan en el mal funcionamiento del sistema de señalización, especialmente entre Once y Liniers. En ese tramo funciona el sistema Automatic Train Protection (ATP), que detiene automáticamente a la formación que pasa una señal en rojo, o sino funciona, si circula a más de 12 kilómetros por hora. En consecuencia, esa es la velocidad a la que debieron circular, por ejemplo, durante buena parte de la mañana de hoy.

El martes se registró la misma situación, que llevó incluso a suspender durante varias horas los servicios desde Once, por lo que Liniers se transformó en cabecera. Hoy al mediodía continuaron las anormalidades, con una frecuencia completamente desordenada. Por ejemplo, media hora sin ningún tren, y luego cuatro formaciones seguidas, separadas entre sí por 3 o 4 minutos.

Como ocurre habitualmente, las líneas de colectivos que imitan en parte el trayecto del Sarmiento se vieron desbordadas, en especial la línea 136, que cubre el trayecto Primera Junta-Merlo-Marcos Paz. En consecuencia, también los usuarios del autotransporte sufrieron las consecuencias del funcionamiento anómalo de la Línea Sarmiento.

En las redes sociales se multiplicaron las quejas, apuntando también a los ferroviarios -"no quieren trabajar", "son los sindicalistas"- o proponiendo soluciones insólitas, como levantar las vías del que se constituyó en el primer ferrocarril del país -inaugurado el 29 de agosto de 1857, y el segundo en ser electrificado, obra inaugurada el 1° de mayo de 1923- y construir un Metrobus.

Una usuaria, Verónica, sintetizó lo que varios otros indicaron a través de distintos posteos: "Dos fines de semana ( incluidos lunes y martes de carnaval) en que no hubo servicio tuvieron para solucionar 'los problemas técnicos'." Hoy la excusa es que no funcionan las barreras a la altura de Flores y que no hay guardabarrera. Mentirosos (la barrera de Artigas si funciona). Anoche el servicio desde Once-Moreno que salía desde andén 4 a las 20:20, salió 20:29 y 21:20 recién llegó a Floresta ,y ahí cambiaron el destino final de Moreno a Castelar por "problemas técnicos ".

Otra complicación que afrontan los pasajeros del Sarmiento es, desde hace meses, el recorte del servicio nocturno, bajo el argumento de obras: en vez de salir 23.55, el último tren de Once a Moreno sale a las 22.29. Según la semana, los siguientes -programados para 22.47, 23.02 y 23.25- pueden terminar en Merlo o directamente ser cancelados. Llegar a Once después de las 23 con el objetivo de viajar a Moreno y que la terminal esté cerrada significa una odisea: tomar varias líneas de colectivos, con el consiguiente incremento de costos, y emplear 3 horas el trayecto de apenas 36 kilómetros que el tren cubre en una hora y 20 minutos. También están reducidos los primeros servicios del día.

Otro usuario aportó el siguiente dato: "Se robaron cables de las vías entre Caballito y Flores, según me informó personal ferroviario, hay que esperar que lo repongan para volver a la normalidad". Y otro pasajero, Martín, apuntó: "A ver si entiendo.... informan sobre su propia inutilidad? Porque hasta donde yo sé, tienen personal para evitar estas cosas.... lo cierto es que cuando llueve hay problemas técnicos, también cuando hace calor, cuando hay niebla y si está nublado".

Por su parte una usuaria advirtió: "Así están las cosas país, más de 2 horas de viaje", acompañando la afirmación por un "comprobante de demoras y/o cancelaciones por problemas operativos", que marcó que el tren que debía llegar a Once a las 8.27 lo hizo a las 9.49: exactamente con una hora y 22 minutos de atraso.

En el mismo sentido, Vanesa apuntó: "Dos fines de semana trabajando en teoría en señalización y no sé qué más, y hoy dos horas de Paso del Rey a Once, ni vergüenza de cobrar un boleto tienen, llegamos una hora después de la hora estimada, y ni al trabajo aún se ha podido llegar". Sumó su testimonio Melody: "Andan como siempre mal pero peor, frenando en medio de cada estación después de Castelar. 7.20 lo tomé en Moreno, son 09:02 y recién estamos en Floresta. Salgan una hora antes gente".