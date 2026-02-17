Cuarto día consecutivo de complicaciones para viajar en transporte público en el Oeste

Como ocurrió el sábado y el domingo -cuando la interrupción fue entre Once y Moreno- este lunes trasladarse en colectivo no fue sencillo, ya que hubo muy pocos refuerzos, e insólitamente ninguno desde Haedo -donde de cada formación se veían obligados a descender decenas de pasajeros- en dirección a Once. Las escasas unidades circularon durante toda la jornada con capacidad colmada, y por lo tanto en varias paradas no se detuvieron, pese a la indicación de los frustrados pasajeros.

Las obras que se realizan son el tendido de cables troncales en tres salas técnicas a la altura de Ciudadela, Liniers (a la altura del paso a nivel Barragán) y en la zona de la Cabina Talleres (entre Liniers y Villa Luro, , dispuestos por la empresa estatal Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), denominada también Trenes Argentinos Infraestructura.

Paralelamente se ejecutan intervenciones en las obras de los nuevos pasos a bajo nivel situados a la altura de la calles Federico García Lorca (junto a la estación Caballito); e Irigoyen (a 200 metros de la estación Villa Luro) -ambos encarados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, donde se llevan adelante trabajos en zona de vías. Además, se realizan tareas de renovación del tendido ferroviario en la estación Once, con personal propio.

La empresa Metropol, a cargo de las líneas 136 (Primera Junta-Merlo-Marcos Paz y Liniers-Barrio Parque San Martín) y 163 (Liniers-Morón-San Miguel) dispuso este lunes algunos refuerzos entre Liniers y Merlo, muy pocos entre Liniers y Morón y ninguno entre Primera Junta y Haedo, que hubieran permitido la complementación entre colectivos y trenes. La consecuencia fue la circulación de micros desbordados de pasajeros, algo que se visualizó también en la línea 182 (Liniers-Haedo-El Palomar-José C. Paz). La Empresa Romero Sociedad Anónima (ERSA), a cargo de la línea 153 (Liniers-Ituzaingó-Libertad) también mostró micros con muchos pasajeros.

Como situación de complicación agregada, quienes descendieron de los trenes en Haedo debieron caminar 200 metros hasta la parada de colectivos ubicada en la avenida Rivadavia, donde las unidades tuvieron complicaciones para acercarse al cordón por la presencia de vehículos estacionados. Se apreció en la estación Haedo más personal de una empresa privada de seguridad, pero la ausencia de una señalización clara sobre dónde están ubicadas las paradas del autotransporte, lo que obligó a los usuarios del ferrocarril a consultar en comercios o a transeúntes.

El servicio Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR), también a cargo de Trenes Argentinos -que podría haber sido una opción para trasladarse desde Haedo al sur del Conurbano -como viene ocurriendo desde hace varios días sufrió la cancelación de uno de los apenas cuatro servicios diagramados: el que tenía que partir de Haedo a las 15. En consecuencia, quien no pudo llegar a la formación que partió a las 11.40, debió aguardar hasta las 18.20, situación que padecieron más de una decena de carreros, que viajaban hasta la parada Kilómetro 34, en Lomas de Zamora.