Trenes recortarán sus servicios hoy varias horas antes de medianoche

En el Sarmiento, el último tren a Moreno partirá de Once a las 21.36 (se cancelarán los de 21.48, 22, 22.12 y 22.29), mientras que el último a Once de Moreno saldrá a las 21.26 (se cancelarán los de 21.50 y 22.20).

En el Mitre, ramal Belgrano R-José León Suárez (el servicio entre Retiro y Belgrano R está interrumpido hasta el 28 de este mes), no habrá cambios. El último de Belgrano R saldrá a las 23.27, y de Suárez a las 22.41. El ramal Retiro-Tigre está paralizado en su totalidad también hasta el 28 de este mes.

En el Roca, ramal Alejandro Korn, el último de Plaza Constitución a Korn partirá a las 21.44; a Glew a las 22, y a Burzaco a las 22.16. En sentido contrario, el último de Korn a Plaza saldrá a las 22.49. En el ramal Ezeiza, el último de Constitución a Ezeiza partirá a las 21.52, y a Llavallol 22.56. En sentido contrario, El último de Ezeiza a Plaza a las 22.28. Los ramales Constitución-La Plata y Constitución-Bosques vía Quilmes y vía Temperley, en los que los servicios nocturnos están restringidos, no habrá cambios.

En el San Martín, el último tren a Pilar saldrá de Retiro a las 22.10, mientras que el que tiene que salir 22.30 uniendo ambos puntos quedará cancelado en José C. Paz. En sentido contrario, el último a Retiro partirá de Pilar a las 22.25.

En el Belgrano Sur, también con servicios nocturnos no se anunciaron modificaciones.

En el Urquiza, el último de Federico Lacroze a Lemos partirá a las 22.40. El que debía salir 23.06 con igual destino, quedará cancelado en Rubén Darío, y el de 23.50, suprimido.

Y en el Belgrano Norte, el último a Villa Rosa desde Retiro 21.27; a las 22.25 partirá un servicio hasta Boulogne solamente. Y desde Villa Rosa, el último a Retiro 21.18, y el último a Boulogne 22.07.