En Laferrere siguen celebrando el haber accedido al Reducido

Rodrigo Hernández apareció cuando promediaba el complemento para poner ese 2-1 de oro y debutar en las redes con la camiseta de Lafe. “Se me venía negando el gol. Estuve cerca de marcar casi en todos los partidos que me tocó jugar o entrar, pero no se daba. Pero ante Excursio se dio cuando estaba difícil el partido”, señaló y agregó: “Me emocioné mucho. Siempre que hago un gol, bailo o tiro un corazón para mi esposa, pero cuando la pelota entró, quedé sorprendido”.

De cara a lo que se viene, que para Lafe significa recibir nada menos que a Midland en el Morumbí de La Matanza. En ese sentido, el delantero, que llegó esta temporada al club verdiblanco, comentó por Radio Universidad: “Laferrere se merece pelear y estar ahí arriba, porque es un grupo de pibes muy humildes, con hambre de gloria”.

Por su parte, el delantero del Sportivo Italiano, Emiliano Mozzone, se lamentó por la derrota inesperada ante Comunicaciones, en Ciudad Evita por 2-1. "Siempre tuvimos la iniciativa, pero no pudimos terminar bien las jugadas y generar peligro real”, entendió y agregó: “Debemos mejorar en no caer en la desesperación por el resultado. Muchas veces, por querer ganar el partido, nos terminamos llevando una derrota. Nos pasó mucho en el campeonato y siempre es importante sumar".

A raíz de las elecciones legislativas, se marcó un paréntesis de 15 días y para el Tano será correrse a Villegas para visitar a Liniers. "Tenemos que enfocarnos mentalmente. El objetivo tiene que ser sumar lo más posible de estos últimos nueve puntos. Se puede lograr el objetivo y a eso apuntamos", reflexionó el delantero azzurro.