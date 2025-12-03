Llega la edición 22 del Festival Internacional de Cine Corto de Tapiales

Convertido en un espacio cultural de referencia para realizadores emergentes y cineastas consolidados, el TAFIC combina identidad barrial, proyección internacional y un fuerte impulso al desarrollo audiovisual de la región. Su continuidad y crecimiento lo posicionan como uno de los hitos más relevantes dentro de la agenda cinematográfica de la provincia de Buenos Aires.

La programación de este año reúne una curaduría diversa de cortometrajes provenientes de Argentina, México, Italia, Pakistán, Corea del Sur, España y Rusia, a los que se suma un importante bloque de obras realizadas por cineastas locales. Con esta selección, el Festival reafirma uno de sus objetivos centrales desde su creación: visibilizar, valorar y fortalecer la producción audiovisual matancera.

Este viernes se proyectarán en Ramos Mejía, desde las 19, Silenciados, de Daniel Malvido (México); Sibilancias, de Alejandro Giorlando (Argentina); Radioactados of Moronbyl, de Ezequiel Soma (Argentina); y Lo siento, de Maida Filippini (Local). Y desde las 20, Cataratas, de Francisco Bendomir (Argentina); Trono, de Gabriel Cid (Argentina); A better place, de Ali Sohail Jaura (Pakistán); y Bienvenido, de Miguel Usandivaras y Martín Jalfen (Italia- Argentina).

En Tapiales, el sábado desde las 20 será el turno de Escena final, de Diego Kompel (Argentina); Una monedita, de Emanuel Vázquez Santana (Argentina); Perfect Wall, de Sea-HoonJeon (Corea del Sur); y La intérprete, de Sofía Rovaletti (Argentina). Y desde las 21, Cronovisor, de Bruno Mauricio Carabajal (Argentina); Florhood, de Florencia Torres Molino (Argentina); Ser, de Osvaldo Ponce (Argentina); y Boom, de Vito Trimaglio (Argentina).

En tanto el domingo en Tapiales, desde las 20, se proyectarán las producciones locales Gualicho, de Héctor Rigos; Fascinación I, de Víctor Ibáñez; Fascinación II, de Víctor Ibáñez; Codicia, de Gastón Capurro; y La charla, de Valeria Nogueira. Y desde las 21, Monstera, de Diego Aballe (España); Señora bien, de José María Carrizo (Argentina); Milky girl, de Olga Dobromyslova (Federación Rusa); y Las olas que vendrán, de Agustín Berro Madero (Argentina).

Posteriormente se entregarán los premios a mejor cortometraje, mejor cortometraje extranjero, mejor dirección, mejor guión y mejor producción; asimismo, se realizarán menciones especiales.