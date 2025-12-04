Italiano peleó hasta el final en el Reducido

La lluvia había imposibilitado la realización del partido durante el fin de semana, con lo cual el lunes el ACIA se la jugó y estuvo cerca de darlo vuelta. Así, en medio de una paridad sostenida y algunas polémicas surgidas por la actuación del árbitro, Gastón Iglesias, el Azzurro creyó más que nunca con el gol de Emiliano Mozzone, a los 30 del segundo tiempo.

Estaba cerca el equipo matancero, pero a seis del final, Armenio volvió a sacar ventaja en el global con el gol de Imanol Segovia. Y ahí se terminó la ilusión del Tano, que de todos modos, cerró el año con la frente bien en alto, ya que fue uno de los mejores equipos del Clausura.

La temporada comenzó con Jesús Díaz al frente del equipo, pero los resultados no aparecieron (de 10 partidos no hubo victorias). Esto provocó la salida del DT y allí apareció Matías Giménez como interino. Los cinco partidos que dirigió (dos triunfos, dos empates y una caída) hizo que el equipo saliera de la zona roja y que terminara 19°, con 21 puntos.

Por ello, fue ratificado en el cargo y en el Torneo Clausura, subió el rendimiento, tanto que peleó bien arriba. Obtuvo 10 triunfos en 20 partidos, más cinco empates y cinco caídas. Así finalizó en el tercer peldaño, con 35 puntos y clasificado al Reducido, por terminar 7° en la general. En total, Matías Giménez dirigió 27 partidos, con una docena de victorias, ocho empates y siete derrotas.

No pudo ser en el Reducido, pero dejó sentada las bases para en 2026 pelear de lleno por volver a la Primera Nacional.