Matías De Cicco es el nuevo técnico de Laferrere

Apenas Pablo Nieva anunció su salida, la dirigencia salió a buscar rápidamente al sucesor y así se fijó la mira en el ex entrenador de Ituzaingó, que ascendió a la Primera B, y desde el lunes se puso al frente del plantel en el polideportivo de Ruta 21 y Cristianía.

Como es de imaginar, De Cicco cuenta con un grupo de trabajo que lo acompañará en este nuevo desafío de su carrera. Ese cuerpo técnico está integrado por los ayudantes de campo, Adrián Gerry y Leandro Rodríguez; el entrenador de arqueros, Miguel Ríos; el preparador físico, Hernán Jiménez; el kinesiólogo, Cristián Britos; y los analistas de rendimiento, Heber Lajst y Facundo Otero.

“El club tiene como objetivo armar un equipo competitivo y que esté a la altura de pelear el campeonato, ya nos interesó”, afirmó De Cicco, quien de cara a la formación del plantel, adelantó que “la idea es incorporar jugadores y vamos a sumar a varios juveniles”.

En el curriculum de De Cicco, de 47 años, figuran sus inicios en Atlético Lugano, mientras que de allí recaló en 2021 en Ituzaingó, al que ascendió a Primera B en 2021, mientras que después continuó en Talleres de Remedios de Escalada, Dock Sud y Claypole. A su vez, en 2025 regresó al Verde del Oeste y nuevamente logró el ascenso a la B.

Por otro lado, tras la primera semana de trabajo con el nuevo cuerpo técnico, el plantel de Lafe saldrá de vacaciones hasta el 5 de enero, cuando arrancará la pretemporada de cara al campeonato 2026.

Mientras el entrenador llegaba, por otra puerta se alejaban varios jugadores, algunos de ellos referentes. En ese grupo figura Carlos Morel, quien luego de defender el arco de Laferrere durante tres años y medio dejó el club.

A su vez, también se alejaron los defensores Federico Real y Dante Cardozo y los volantes ofensivos Iván More y Ariel Lucero. Claro que estos cinco futbolistas no inauguraron el éxodo verde, puesto que anteriormente habían salido de Lafe Lucas Goberville, Lucas Mhamed y Marco Cenci