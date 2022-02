Fernando Espinoza participó del cierre de las colonias de verano

El jefe comunal expresó “Estamos en el hermoso Polideportivo Alberto Balestrini junto a varios de nuestros 200 profesores que estuvieron durante toda la colonia de verano al lado de nuestros chicos cuidándolos y enseñándoles”, y enfatizó: “Nos llena de orgullo que este año hayan podido participar más de 120 mil niñas y niños. Sin una decisión política como esta, quizás la gran mayoría de ellas y ellos, no hubieran podido tener la oportunidad de aprender deporte, realizar actividades culturales y compartir momentos de risas y felicidad durante la temporada de verano”.

Las colonias es una actividad que se realiza articuladamente entre las diferentes secretarías y entidades del municipio y se llevaron a cabo en más de 10 predios ubicados estratégicamente en las diferentes localidades, con un cupo diario de 8000 personas que es rotativo durante la semana lo que permite multiplicar su impacto y alcanza a miles de personas en todo el distrito. Asisten niños y niñas a partir de los 6 años, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, que disfrutan actividades de ciencia, tecnología, matemáticas y lengua para reforzar y revincular conocimientos y aprendizajes durante las vacaciones, como también de deportes y actividades recreativas y artísticas.

En este punto, Fernando Espinoza, expresó “agradezco infinitamente a todo el equipo de profesionales de la educación, de la salud, de deportes y de cultura que hicieron posible la realización de estas hermosas colonias de verano”, y detalló: “A través de una gran organización y logística, pusimos en marcha un protocolo acorde al contexto de la pandemia, que incluye el pase sanitario, esquema de vacunación completo, alcohol en gel y desinfección de los micros, entre otras acciones de protección y cuidado”.

Por otro lado, agregó: “Es importante no perder la memoria de quienes dicen que los pobres no llegan a la universidad o que ‘caes en la escuela pública’ algo que yo como intendente no puedo concebir” y planteó: “Me siento orgulloso de que todos nuestros profesores a cargo de las actividades de los participantes sean parte de la educación pública. Escucharlos hablar con tanto entusiasmo sobre su formación en algún terciario del distrito, en la Universidad de La Matanza o en la Escuela Municipal de Guardavidas, es el resultado de un Estado presente que brinda las herramientas, el acceso y la posibilidad para que las y los chicos se puedan formar en la disciplina que más les guste y luego trabajar con entusiasmo y dedicación, sintiéndose orgullosos de haberse recibido en una institución pública”.

Para terminar, el intendente enfatizó: “Ver las sonrisas en los rostros de los chicos disfrutando de las colonias me llena de felicidad. Como intendente soy feliz cuando veo a mi pueblo feliz. Por eso, este entusiasmo y bienestar quedará impregnado en mi memoria para siempre. Como decía Evita ‘los únicos privilegiados son los niños’ y acá lo vemos a través de cada posibilidad y cada acceso que les permite superarse día a día”, sostuvo Fernando Espinoza y concluyó: “Desde La Matanza, la Quinta Provincia argentina demográficamente hablando, siempre estuvimos y estaremos al lado de nuestros chicos.”