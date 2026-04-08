El Sarmiento, sin servicio entre Once y Liniers entre la noche del sábado y la mañana del domingo

En poco más de dos meses, ya son los 12 días con servicios alterados en el ramal Once-Moreno. Respecto a las interrupciones en el servicio, la primera fue el sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando no circularon los trenes entre Once y Haedo. El sábado 14 y domingo 15 del mismo mes directamente no hubo trenes entre Once y Moreno, mientras que el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), nuevamente estuvo interrumpido entre Once y Haedo. Y el domingo 8 de este mes, marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. El sábado 28 de marzo desde el mediodía, estuvo cerrado el tramo entre Merlo y Moreno, mientras que entre el jueves 2 y domingo 5 de este mes, inclusive, estuvo restringido entre Once y Liniers. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio estuvo interrumpido por el paro general convocado por la CGT.

Y aunque en los últimos meses han cambiado varias veces los horarios, hay una constante cancelación de servicios nocturnos, que además varían de una semana a otra. Según el itinerario actual -vigente desde el 9 de marzo- el primer tren a Moreno debería salir a las 4.05, pero lo hace 4.51. Y el último debería partir a las 23.55, pero lo hace a las 22.29. Previamente hay recortes y cancelaciones: la frecuencia normal concluye a las 20.27. Los siguientes trenes a Moreno salen a las 20.49, 21.13 y 21.48. En vez de un tren cada 12 minutos, termina siendo de uno cada 40 minutos. En sentido contrario, el primer tren a Once debería partir de Moreno a las 3. Pero recién lo hace a las 3.44. Y el último sale 22.20, cancelándose los trenes de 20.01 y 21.08 en el tramo entre Castelar y Once.

En tanto, respecto a los trabajos que determinaron el cierre de uno de los dos accesos a la estación Haedo durante 4 días sin ninguna notificación ni información, ante una consulta de este medio Trenes Argentinos precisó que se trató de la "nueva alimentación eléctrica entre la subestación Haedo y los tableros generales de la estación, ubicados en el andén isla. El cableado está siendo instalado sobre bandejas portacables que recorren, bajo el cielorraso, el túnel peatonal desde lado norte hasta las escaleras del acceso al andén isla. No están culminados aún. Se anunciará cuando continúen".