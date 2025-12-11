Italiano le renovó el contrato al entrenador Matías Giménez

La decisión de la continuidad del entrenador se respaldó en la excelente campaña que desarrolló el ACIA en el Torneo Clausura de la Primera B, con lo cual Matías Giménez firmó por una temporada más al frente del plantel.

Ante la salida de Jesús Díaz, allá por abril de este año, asumió en forma interina Matías Giménez. Y tuvo la dura tarea de levantar al Tano, tras un paso para el olvido de Díaz, que no pudo ganar al frente del equipo (fueron 10 partidos, con seis empates y cuatro derrotas, con cuatro goles a favor y nueve en contra).

Así en el Apertura, Italiano de la mano de Giménez logró cuatro triunfos, tres empates y otras tantas caídas, con 11 tantos a favor y siete de los rivales. Pero el Clausura fue mucho mejor. Es que el ACIA finalizó tercero, producto de diez victorias, cinco empates y cinco derrotas. De ese modo, los números del DT cerraron en 30 partidos, con 14 victorias, ocho empates y otros tantos reveses.

"El balance es muy positivo. En la fecha 11, cuando llegamos teníamos seis puntos. Estábamos en descenso directo y con toda la presión que demanda este club. Terminamos terceros, con 56 puntos en la general, entramos al Reducido y por un punto se nos escapó la Copa Argentina”, analizó el DT azzurro y agregó: “No sé quién imaginaba este final. Podemos decir que fue un gran año. Hay muchas cosas por mejorar, así que vamos en busca de eso".

Con la ratificación del entrenador, el plantel del Tano comenzó las vacaciones y regresará a los entrenamientos, para iniciar la pretemporada, el 5 de enero.

Por otro lado, a poco de su retiro de la actividad profesional, Nicolás Pizarro, quien fuera el capitán del equipo que ascendió a la Primera B, fue elegido y presentado como director deportivo.

El Puma mantuvo una reunión con el presidente azzurro, Antonio Amerise, el secretario, Darío Velárdez y el coordinador de juveniles, Andrés Testa, en la que hubo acuerdo para que se sume a la comisión de fútbol, que es presidida por Gabriel Massei y que también integran Andrés Rinaldi y Fabricio Palladino.