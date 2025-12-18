Provincia

Italiano se aseguró la continuidad del técnico

Matías Giménez seguirá durante todo 2026. En el marco de la depuración del plantel, finalizó el préstamo de un año del zaguero central Emanuel Díaz.

La dirigencia del Sportivo Italiano arrancó por donde debía: el entrenador. Se aseguró la continuidad de Matías Giménez y el siguiente paso tiene que ver con depurar el plantel en busca de renovarlo para 2026.

En medio de esas decisiones, el Tano perdió un jugador clave, ya que el zaguero central, Emanuel Díaz finalizó el préstamo de un año y no continuará en el club de Ciudad Evita.

El defensor de 28 años, y cuyo pase es de Claypole, llegó al ACIA a fines del año pasado y rápidamente se acopló en la defensa, convirtiéndose en referente de la línea. Así jugó 38 de los 42 partidos que disputó el ACIA (35 como titular) y anotó tres goles;

Con ello ya son cinco las bajas en el plantel del Italiano. Es que anteriormente se habían confirmado las salidas de un par de volantes y dos delanteros. La lista la integran Ariel Torres, Valentino Venetucci, Pablo Despósito y Emanuel Benítez. En el caso de Torres y Venetucci se cumplieron los respectivos préstamos y deberán regresar a All Boys y Armenio, respectivamente. En cambio, Despósito y Benítez están a la búsqueda de nuevos horizontes y desafíos.

