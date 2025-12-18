Italiano se aseguró la continuidad del técnico

En medio de esas decisiones, el Tano perdió un jugador clave, ya que el zaguero central, Emanuel Díaz finalizó el préstamo de un año y no continuará en el club de Ciudad Evita.

El defensor de 28 años, y cuyo pase es de Claypole, llegó al ACIA a fines del año pasado y rápidamente se acopló en la defensa, convirtiéndose en referente de la línea. Así jugó 38 de los 42 partidos que disputó el ACIA (35 como titular) y anotó tres goles;

Con ello ya son cinco las bajas en el plantel del Italiano. Es que anteriormente se habían confirmado las salidas de un par de volantes y dos delanteros. La lista la integran Ariel Torres, Valentino Venetucci, Pablo Despósito y Emanuel Benítez. En el caso de Torres y Venetucci se cumplieron los respectivos préstamos y deberán regresar a All Boys y Armenio, respectivamente. En cambio, Despósito y Benítez están a la búsqueda de nuevos horizontes y desafíos.