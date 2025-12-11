Laferrere, con muchas bajas y ninguna cara nueva

El plantel de Lafe comenzó las vacaciones el pasado lunes, luego de haber sido licenciado el viernes anterior, día de la última práctica. Así es que el grupo retornará el lunes 5 de enero, cuando comenzará la pretemporada en el polideportivo de Ruta 21 y Cristianía, en donde se comenzaron a realizar trabajos de nivelado y resembrado de las canchas.

Por su parte, el cuerpo técnico encabezado por Matías De Cicco, la subcomisión de fútbol y la secretaría técnica no cortaron las jornadas de trabajo en busca de la conformación del nuevo equipo de cara al campeonato de la Primera B.

Mientras se trabaja en busca de refuerzos, las bajas se fueron amontonando en el Villero, ya que ascienden a 13. Según lo asegurado desde el club verde, hasta ahora las bajas tienen estos nombres y apellidos: Carlos Morel, Alan Espeche, Bruno Báez, Leandro Benites, Matías Benítez, Dante Cardozo, Marco Cenci, Lucas Goberville, Ariel Lucero, Iván More, Facundo Ortega, Federico Real, Facundo Gómez y Lucas Mhamed. Las dos últimas desvinculaciones en Deportivo Laferrere se encarnaron en los defensores Facundo Gómez y Facundo Ortega.