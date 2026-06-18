La Matanza: Fernando Espinoza inauguró obras en Deportivo Laferrere

“Ahora todas las chicas y los chicos que vienen a practicar deportes a uno de los clubes más grandes de La Matanza, el Deportivo Laferrere, pueden contar con un espacio mucho más preparado y con mejores condiciones para su progreso”, expresó Fernando Espinoza quien también se desempeña como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

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Compromiso hecho realidad: el Club estrena su nueva pista

En una de las visitas a la cancha del Club, el Intendente había anunciado que iniciaría las obras de una pista de patinaje ante la necesidad de las estudiantes de contar con un espacio nuevo para desarrollar la práctica deportiva. “Ahora el club cuenta con una nueva pista, una obra muy esperada por las chicas de Patín, que también beneficia a los chicos y chicas de Baby Fútbol, Vóley, Básquet y a quienes participan de las distintas actividades que se realizan en la institución”, sostuvo Fernando Espinoza y remarcó: “Muchos de nuestros campeones del mundo de la Selección Argentina, como Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, comenzaron en clubes de barrio. De este club van a salir los futuros campeones del deporte y, sobre todo, los campeones de la vida”.

“En La Matanza seguimos sosteniendo la inversión en obra pública, en deporte y en cultura como motor de miles de jóvenes, con proyectos como el nuevo Polideportivo de Virrey del Pino, el más grande de la Argentina”, indicó Fernando Espinoza, y agregó: “Además, en nuestros polideportivos, se desarrollan más de 60 actividades deportivas de forma gratuita, donde pueden venir nuestros chicos y jóvenes a practicar el deporte que más les guste”.

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“Los clubes de barrio son un emblema y una parte fundamental del corazón de La Matanza”, afirmó Espinoza porque “para nosotros, cada chico que sacamos de la calle y acercamos a un club de barrio o un polideportivo, es un campeonato ganado”.