Fernando Espinoza encabezó el Encuentro Federal de la Federación Argentina de Municipios -Región Centro

Más tarde, los intendentes participaron de diferentes jornadas con concejalas, concejales, juventudes de todas las provincias del país -que se acercaron a trabajar en comisiones y cerraron el encuentro junto a Fernando Espinoza y la vicegobernadora, Verónica Magario-, referentes sindicales, sociales, eclesiásticos y universitarios de las provincias del centro argentino.

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

El presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza resaltó en el Encuentro: “La Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región; todos unidos, trabajando junto a cada provincia de nuestro país”.

Durante el evento, los intendentes de la provincia de Santa Fe alertaron sobre la crisis que sufren los productores rurales, "Es muy fuerte lo que está pasando con los pequeños productores acá en la provincia, están regalando sus campos porque no tienen rentabilidad", declaró al respecto *Fernando Espinoza. Los jefes comunales de la región, manifestaron que los pequeños productores ya no pueden competir con los grandes productores, monopolios y grupos sojeros, que deben vender sus campos a muy bajo precio y que "desgraciadamente, todo esto nos hace acordar mucho a lo ocurrido en el 2001"

“Frente a un modelo que profundiza las desigualdades, retira al Estado y pregona una realidad artificial, proponemos generar más diálogo, participación y organización, para poner nuevamente en el centro al trabajo, la producción, la educación y la salud”,continuó Fernando Espinoza.

Otro de los temas tratados fue el estado de las Universidades de toda la Región, que cada semana realizan paros por la falta de presupuesto y la ausencia de políticas nacionales, frente a la necesidad de apoyar y acompañar a las entidades universitarias que "son actores estratégicos para el desarrollo de nuestras comunidades.

Por último, el intendente del distrito más poblado del país expresó:“Debemos construir una alternativa que tenga la inteligencia social que merece el pueblo argentino. Al lado de nuestra gente, unidas. unidos y escuchándonos, en cada una de las ciudades, podremos transformar la realidad de millones de argentinas y argentinos”.

Participaron del Encuentro Federal intendentes de la Mesa Ejecutiva de la FAM: Juan Manuel García (Chaco), Lorenzo Schmidt (Formosa), Héctor Leineker (Río Negro), Dante Velázquez (Jujuy), Matías Espejo (San Juan), Flor Destefanis (Mendoza), Ramón González (Sgo del Estero), Pablo Grasso (Santa Cruz), Mauro Poletti (PBA), Jorge Salomón (La Rioja), e intendentas e intendentes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otros. Roberto Feletti, ex secretario de Comercio junto a Débora Giorgi, actual secretaria de Producción de La Matanza, presentaron un profundo diagnóstico económico y financiero, y sobre producción y empleo. Además, se desarrollaron los ejes de Infraestructura y Obra pública, en situación crítica en cada ciudad, Transporte y Conectividad, Autonomía municipal, Federalismo y desarrollo regional, con la presencia de Mariano Cascallares, diputado provincial; Andrés Watson, intendente de Florencio Varela; Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de PBA; y el Senador nacional, Marcelo Lewandowski.

De la provincia de Santa Fe, el encargado de la apertura fue el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, anfitrión del evento, junto a Fernando Espinoza. Además, estuvieron presentes y participaron: Caren Tepp, referente de Ciudad Futura y actual Diputada nacional; Alejandra Rodenas, ex vicegobernadora de Santa Fe; Norma López, concejala de Rosario; y Leandro Busatto, ex Diputado provincial.

Los gobiernos locales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos expresaron su rechazo al proyecto de ley PE-13/26 impulsado por el Poder Ejecutivo nacional y ratificaron su defensa de la autonomía municipal durante el Encuentro Región Centro de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Documento de la FAM

Los gobiernos locales de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, junto a representantes de las provincias argentinas, reunidos en el Encuentro Región Centro de la Federación Argentina de Municipios (FAM), declaramos:

La defensa irrestricta de la autonomía municipal como principio esencial del federalismo argentino.

El compromiso con la institucionalidad democrática, el diálogo político y el respeto entre los distintos niveles del Estado.

Repudiar el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Nacional N.° PE-13/26, por considerar que debilita las herramientas de planificación territorial de los gobiernos locales y limita la capacidad del Estado para impulsar obras de interés público, garantizar el acceso al suelo y resguardar el interés comunitario por sobre intereses particulares.

La necesidad de fortalecer el rol de los municipios mediante una distribución más equitativa de recursos, competencias y herramientas de gestión.

La promoción de acuerdos regionales para impulsar el desarrollo productivo, la generación de empleo, la innovación, la educación, la infraestructura y la integración territorial.

El acompañamiento a las universidades públicas, organizaciones sindicales, cámaras empresariales, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil como actores estratégicos para el desarrollo de nuestras comunidades.

El rechazo a toda forma de violencia, hostigamiento o intimidación contra autoridades democráticamente elegidas, en defensa de la convivencia democrática y el respeto institucional. En este sentido, expresamos nuestra preocupación por los hechos denunciados recientemente en la provincia de San Juan que involucraron al intendente de Angaco, José Castro, reafirmando que las diferencias políticas deben resolverse mediante el diálogo, el respeto y el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas.

El compromiso de impulsar políticas públicas orientadas al empleo, la producción, la inclusión social, la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Convocamos a todos los actores institucionales, sociales, productivos, religiosos y académicos a fortalecer el diálogo y la cooperación como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos de la Argentina actual y construir un país más federal, equitativo y con mayores oportunidades para todos.

Convocamos a todos los actores institucionales, sociales, productivos, religiosos y académicos a fortalecer el diálogo y la cooperación como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos de la Argentina actual y construir un país más federal, equitativo y con mayores oportunidades para todos.