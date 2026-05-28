Fernando Espinoza: "ahora el mes tiene doce días para las familias argentinas"

Los Mercados y Ferias de Abaratamiento de La Matanza -indicaron desde el Municipio- "cuentan con una amplia oferta de alimentos y artículos de primera necesidad, con valores que alcanzan el 50% menos que en comercios tradicionales. Además, suman un descuento adicional del 40% con CUENTA DNI, todos los días, para potenciar el ahorro de las vecinas y vecinos".

La gente "compra de a dos panes"

En la última visita al Punto ubicado en la localidad de San Justo, a una cuadra de la plaza principal, el intendente Fernando Espinoza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), declaró: “Venimos observando cómo avanza, de forma acelerada, la crisis económica que hoy están viviendo todas las argentinas y los argentinos en cada una de las ciudades y provincias del país”, y subrayó: “Hablando con nuestros comerciantes, nos decían lo mismo: se está cayendo la economía a pedazos”.

“La gente hoy compra fraccionado. Antes compraba un kilo de pan o medio kilo; ahora viene a comprar de a dos panes”, indicó Fernando Espinoza y agregó: “Esta es la triste realidad. Milei inventó un nuevo calendario: ahora el mes tiene doce días, nadie llega al día treinta”.

La secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, compartió el encuentro del Intendente con comerciantes y vecinos, y durante la recorrida expresó: “El deterioro del salario, el aumento de las tarifas y el transporte, y el aumento del colegio hacen que la plata no alcance, que no se llegue a fin de mes, y eso repercute en la comida. La gente se está endeudando para comer. En ese contexto, este espacio es muy valioso para la gente a la que no le alcanza”.

“Esto tiene que ser un ejemplo de solidaridad: un Estado inteligente y presente que invierte para que sus vecinas y sus vecinos puedan comprar alimentos de la canasta básica a menos de la mitad de su precio”, agregó Fernando Espinoza, y concluyó: “Lo que hoy estamos viendo se repite en toda la Argentina: la tristeza, la desesperanza y la desesperación. Nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente para abrir muchos más mercados de abaratamiento como este, porque son una herramienta fundamental que acompaña a las familias y deberían replicarse en toda la Argentina”