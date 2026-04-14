Ordenan la detención de Carlitos Nair tras el pedido de Zulemita Menem, luego de ser denunciado

CARLITOS NAIR NEGÓ TODOS LOS HECHOS PERO SERÁ DETENIDO

En las últimas horas, se conoció que "el fiscal ordenó que vayan a buscar a Carlos Nair", según contó Luis Ventura, en el mismo programa, por reincidencia en robo. Y la reacción del hijo varón del exmandatario fue en vivo, ya que justo estaba en comunicación telefónica con el programa de Karina Mazzocco. "Hablaré con mis abogados y esperaré...", fue la primera reacción pública de Nair.

Zulemita Menem, nota

"Nada de lo que están diciendo es cierto. ¿Por qué estaría asustado?", manifestó, Nair. En tanto, su abogado defensor, quien también salió al aire en el ciclo de tevé, manifestó. "Hablan de reincidencia -respecto al supuesto nuevo robo de Carlitos- y eso se constituye recién cuando se comprueba. Entiendo que la señora Barbosa denuncia por situaciones ajenas a la realidad, por un tema emocional busca perjudicar".

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"En el otro caso -en referencia a Zulemita- simplemente están aprovechando la situación. Por lo menos, es tendencioso, es una manera de aprovechar y de presionar", dijo el doctor Rodrigo Cuenllas. También, en el programa revelaron que la expareja de Nair tiene dos denuncias: una por intentar acuchillar a su ex marido y otra, de su hijo, también de su hijo, quien la acusó de Violencia de Género.