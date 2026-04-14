Ordenan la detención de Carlitos Nair tras el pedido de Zulemita Menem, luego de ser denunciado

La hija del expresidente de la nación pidió en la justicia que su hermano vaya preso por reiterado robo. Además, enfrenta una denuncia por Violencia de Género.
El último viernes, la exmujer de Carlitos Naiir Menem, Prinelis Primera Barbosa, presentó una denuncia por Violencia de Género y por robo, contra el hijo de expresidente de la nación. Y ahora fue la hermana de él quien también se acercó a la justicia para pedir su intervención, a consecuencia de otra causa, en este caso por hurto. Y la causa quedó en una instancia de suspensión de juicio a prueba.
Zulemita Menem pidió la detención de su hermano porque este "sería reincidente en una causa por robo". Es decir, a partir de la nueva denuncia de su expareja, la hija del expresidente de la nación, tomó como puntapié para señalar que no se trata de un hecho aislado, sino que tiene distintos antecedentes delictivos.
Los hechos en los que se basa Zulemita tienen su origen en años atrás, cuando la pareja de Rodolfo D’Onofrio aseguró que su hermano había sido detenido por robarle a una amiga suya. Con esos antecedentes y la denuncia actual de quien fue la mujer de Nair -casada legalmente-, es que la empresaria decidió accionar y acercarse a la justicia para pedir que apresen a su hermano, aunque no sea una causa que la involucre de manera directa.
Fue el periodista Santiago Sposato, quien en A la tarde, por América, desglosó el contenido del documento que Zulemita presetó ante ante el máximo tribunal: "Zulema le pide a la jueza que se revoque la suspensión del juicio a prueba que pesa sobre el Sr. Carlos Nair Menem y se disponga su detención a fin de evitar que él mismo eluda el accionar de la Justicia", revela, el escrito.
En las últimas horas, se conoció que "el fiscal ordenó que vayan a buscar a Carlos Nair", según contó Luis Ventura, en el mismo programa, por reincidencia en robo. Y la reacción del hijo varón del exmandatario fue en vivo, ya que justo estaba en comunicación telefónica con el programa de Karina Mazzocco. "Hablaré con mis abogados y esperaré...", fue la primera reacción pública de Nair.
"Nada de lo que están diciendo es cierto. ¿Por qué estaría asustado?", manifestó, Nair. En tanto, su abogado defensor, quien también salió al aire en el ciclo de tevé, manifestó. "Hablan de reincidencia -respecto al supuesto nuevo robo de Carlitos- y eso se constituye recién cuando se comprueba. Entiendo que la señora Barbosa denuncia por situaciones ajenas a la realidad, por un tema emocional busca perjudicar".
"En el otro caso -en referencia a Zulemita- simplemente están aprovechando la situación. Por lo menos, es tendencioso, es una manera de aprovechar y de presionar", dijo el doctor Rodrigo Cuenllas. También, en el programa revelaron que la expareja de Nair tiene dos denuncias: una por intentar acuchillar a su ex marido y otra, de su hijo, también de su hijo, quien la acusó de Violencia de Género.
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