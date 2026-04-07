Detuvieron a dos hombres acusados de robar un comercio de Monte Grande

En el allanamiento, realizado en Isidro Casanova, partido de La Matanza, la Policía Bonaerense secuestró herramientas de corte, teléfonos celulares y el vehículo utilizado en el hecho.
Tras una investigación iniciada en Monte Grande, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, lograron desarticular una organización delictiva dedicada al robo de comercios. El operativo culminó con la detención de dos sujetos y el secuestro de herramientas de precisión.
La pesquisa se puso en marcha luego de la denuncia radicada por el responsable de un local de electrónica. A través del análisis de las cámaras de videovigilancia y el sistema de Anillo Digital, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los sospechosos, quienes tras cometer el ilícito se dirigieron al partido de La Matanza. Con los datos obtenidos mediante el seguimiento de las lectoras de patentes y el rastreo fílmico, la Justicia emitió una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en la localidad de Isidro Casanova.
Durante el procedimiento, se detuvo a dos hombres y se secuestraron cinco teléfonos móviles, pinzas corta candados, una amoladora a batería, un crique hidráulico y un vehículo utilizado en el hecho. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, bajo las actuaciones correspondientes por el delito de robo.
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