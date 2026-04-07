Detuvieron a dos hombres acusados de robar un comercio de Monte Grande

La pesquisa se puso en marcha luego de la denuncia radicada por el responsable de un local de electrónica. A través del análisis de las cámaras de videovigilancia y el sistema de Anillo Digital, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los sospechosos, quienes tras cometer el ilícito se dirigieron al partido de La Matanza. Con los datos obtenidos mediante el seguimiento de las lectoras de patentes y el rastreo fílmico, la Justicia emitió una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en la localidad de Isidro Casanova.