ARCA subasta consolas PlayStation 5 desde 200 mil pesos: cómo participar

Cooperativo-PS5-mejores-juegos Los lotes parten desde los $200 mil y se podrán ofertar de forma electrónica.

Cómo participar de la subasta

Quienes deseen participar deben registrarse previamente como usuarios en el sitio de autogestión del Banco Ciudad. Luego, deberán inscribirse en la subasta específica antes de la fecha límite, que suele fijarse entre uno y dos días previos al evento.

Además, en algunos casos puede requerirse el pago de una caución anticipada para habilitar la participación. Una vez cumplidos estos pasos, los usuarios quedan habilitados para realizar ofertas en línea durante la subasta.

El proceso es abierto y cualquier persona puede participar, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la entidad organizadora.