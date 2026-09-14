La médica que revisó a Pity Álvarez contó cómo encontró al músico el día de su detención

La querella quiso precisar qué significaba aquella descripción y consultó a la médica sobre la capacidad del músico para comprender las indicaciones. Cuando uno le pregunta su nombre y apellido y le pide que se saque la remera para el examen físico y lo hace, comprende lo que uno le está solicitando”, respondió Biazoni Rolla.

La defensa preguntó por las horas anteriores

Uno de los puntos que buscó establecer la defensa fue si la evaluación realizada aquel día permitía conocer cuál había sido el estado de Álvarez durante las horas previas.

La médica marcó el límite de su testimonio: “Yo puedo hablar del momento en que lo vi”. Con esa aclaración, explicó que sus conclusiones correspondían exclusivamente al estado que pudo observar durante la revisión y no a lo ocurrido antes de ese momento.

Biazoni Rolla agregó que las respuestas del músico se mantuvieron estables durante el examen y que no registró altibajos en ese comportamiento.

El juez frenó una parte del interrogatorio

La declaración tuvo otro momento relevante cuando la defensa comenzó a preguntar por cuestiones vinculadas con la “reserva cognitiva” y el “funcionamiento ejecutivo”. Frente a esas preguntas, el presidente del tribunal intervino y pidió que el interrogatorio se limitara al estudio realizado por la médica.

La especialista continuó entonces explicando aquello que había observado directamente durante la revisión de 2018.