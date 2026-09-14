La médica que revisó a Pity Álvarez contó cómo encontró al músico el día de su detención

Mariela Biazoni Rolla revisó al músico cuando estaba detenido en 2018 y aseguró que respondía de manera coherente a las indicaciones. También aclaró que solo podía referirse a ese momento.
La médica que examinó a Pity Álvarez después de su detención contó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 qué observó durante aquella revisión. Según declaró, el músico respondía de manera coherente cuando se le hablaba y comprendía las indicaciones que recibía.
La evaluación estuvo a cargo de Mariela Biazoni Rolla y se realizó el 13 de julio de 2018, cuando Álvarez permanecía detenido en la Comisaría 8C de Lugano, quien explicó ante los jueces qué había registrado en el informe confeccionado ese día.
Según recordó la médica, Álvarez se encontraba “vigil, con tendencia al sueño”. La expresión utilizada en el informe fue explicada durante la audiencia: el músico cerraba los ojos con frecuencia, pero reaccionaba cuando alguien le hablaba.
La especialista también indicó que Álvarez "estaba orientado y que sus respuestas eran coherentes". Durante la revisión, además, colaboró con el procedimiento médico y permitió la extracción de muestras de sangre y orina.
La querella quiso precisar qué significaba aquella descripción y consultó a la médica sobre la capacidad del músico para comprender las indicaciones. Cuando uno le pregunta su nombre y apellido y le pide que se saque la remera para el examen físico y lo hace, comprende lo que uno le está solicitando”, respondió Biazoni Rolla.
Uno de los puntos que buscó establecer la defensa fue si la evaluación realizada aquel día permitía conocer cuál había sido el estado de Álvarez durante las horas previas.
La médica marcó el límite de su testimonio: “Yo puedo hablar del momento en que lo vi”. Con esa aclaración, explicó que sus conclusiones correspondían exclusivamente al estado que pudo observar durante la revisión y no a lo ocurrido antes de ese momento.
Biazoni Rolla agregó que las respuestas del músico se mantuvieron estables durante el examen y que no registró altibajos en ese comportamiento.
La declaración tuvo otro momento relevante cuando la defensa comenzó a preguntar por cuestiones vinculadas con la “reserva cognitiva” y el “funcionamiento ejecutivo”. Frente a esas preguntas, el presidente del tribunal intervino y pidió que el interrogatorio se limitara al estudio realizado por la médica.
La especialista continuó entonces explicando aquello que había observado directamente durante la revisión de 2018.