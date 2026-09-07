Vuelven a suspender el juicio contra Pity Álvarez

El planteo se produjo después de que una audiencia anterior fuera suspendida debido a la descompensación del acusado, quien tuvo que ser trasladado a un centro de salud.

El tribunal rechazó el pedido

Durante la audiencia, el fiscal se opuso al planteo de la defensa. Según expresó, los argumentos presentados por los abogados “no son hechos nuevos”, sino que buscan volver a discutir la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso judicial.

Luego de escuchar a las partes, el tribunal pasó a deliberar durante varios minutos. Finalmente, el juez Gustavo Goerner comunicó que los planteos de la defensa habían sido rechazados y que el juicio debía continuar.

Sin embargo, el proceso quedó nuevamente condicionado por el pedido de recusación presentado por los abogados del músico.

La situación deberá resolverse en las próximas horas. Según se informó, se espera que durante las próximas 48 horas haya una definición sobre la recusación solicitada por la defensa.

De esa decisión dependerá si el debate oral y público continúa con los mismos jueces y el mismo fiscal. El juicio tiene como eje el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, por el que Álvarez se encuentra acusado.

Por el momento, el tribunal rechazó la solicitud de suspensión formulada durante la audiencia y sostuvo la continuidad del proceso, mientras queda pendiente la resolución sobre la recusación.

Al salir del edificio judicial, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados habló con la prensa y al ser consultado por su estado de salud dijo: "Estoy bien. ¿No se me ve bien?"

"Yo me equivoqué, hice algo mal y bueno la Justicia decidirá", afirmó Álvarez ante los micrófonos.