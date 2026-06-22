Larry, el gato que ya vio pasar a siete primeros ministros en Reino Unido

Desde 2011 vive en la residencia oficial de Downing Street y mientras cambian los gobiernos, Larry sigue en su puesto como ratonero en jefe y figura popular entre los británicos.
Los primeros ministros cambian, pero Larry permanece. El célebre gato que habita el número 10 de Downing Street, la residencia oficial del jefe de Gobierno británico, ya vio pasar a siete primeros ministros desde que fue incorporado en 2011 como ratonero en jefe del Gabinete.
Con la llegada de Keir Starmer al poder, el felino suma un nuevo compañero de residencia y continúa consolidándose como una de las figuras más reconocidas del entorno político británico. A sus 13 años, Larry es el habitante más estable de una casa marcada por los cambios de liderazgo.
Desde su llegada el 15 de febrero de 2011, Larry convivió con David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y ahora Keir Starmer. Su permanencia lo convirtió en un símbolo de continuidad dentro de la política británica.
Aunque su cargo tiene un tono informal, el Gobierno del Reino Unido lo presenta oficialmente como "ratonero en jefe". Entre sus tareas figuran recibir invitados, inspeccionar las instalaciones y mantener bajo control la presencia de roedores en la residencia.
La fama de Larry trascendió las fronteras británicas. Habitual protagonista de fotografías y coberturas periodísticas, acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales y suele captar la atención de visitantes y periodistas.
El fotógrafo Justin Ng, uno de los profesionales que más lo retrató en Downing Street, destacó su capacidad para atraer cámaras y generar interés. "Incluso los niños que van a visitar Downing Street, lo primero que hacen es preguntar por Larry, no por el primer ministro", afirmó.
Antes de instalarse en la residencia oficial, Larry fue rescatado de un refugio para animales cercano a Londres, su historia de adopción y permanencia en el centro del poder británico contribuyó a convertirlo en un personaje querido por gran parte del público.