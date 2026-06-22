Reino Unido: renunció el primer ministro, Keir Starmer

Su salida se desencadenó por la victoria de Andy Burnham en una elección especial la semana pasada. Burnham, quien ganó una elección especial parlamentaria la semana pasada, se postuló con el objetivo de desafiar a Starmer por el liderazgo del partido y del país.

El anuncio de Starmer sucedió un día antes de que Reino Unido cumpla el décimo aniversario de su votación para abandonar la Unión Europea, una decisión que aún sacude la economía y la política del país.

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado el domingo a través de su plataforma en redes sociales: “Keir Starmer renunciará como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡ABRAN EL PETRÓLEO DEL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor! Presidente DJT”.

Qué se espera de la sucesión

No está claro si Burnham, quien está previsto que preste juramento como miembro del Parlamento el lunes, enfrentaría una coronación o un desafío. Starmer dijo que las nominaciones para una contienda por el liderazgo se abrirán el 9 de julio, y que el nuevo líder estará en el puesto para cuando el Parlamento regrese de su receso de verano el 1 de septiembre.

Wes Streeting, quien renunció como secretario de Salud el mes pasado para protestar por el liderazgo de Starmer, ha dicho que se presentará en una contienda si la hay. Pero podría cambiar de opinión si el entusiasmo por Burnham es abrumador.

Starmer tuvo dificultades para cumplir las promesas electorales Ha tenido dificultades para cumplir el prometido crecimiento económico, reparar unos servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida, y se ha visto lastrado por repetidos tropiezos, incluida su decisión de nombrar a Peter Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein marcado por escándalos, como embajador del Reino Unido en Estados Unidos.

El Partido Laborista está perdiendo votantes progresistas frente al creciente Partido Verde y enfrenta el ascenso de Reformar Reino Unido, el partido antiinmigración liderado por Nigel Farage que encabeza de forma constante las encuestas de opinión a nivel nacional.