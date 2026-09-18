Bullrich, enemistada con Milei: subió un video con una canción de Lali

“Yo no me enteré porque lo recibí a las tres de la mañana porque entró por Diputados, pero luego a la mañana leyendo los diarios”, explicó Bullrich.

La jefa del bloque libertario en el Senado sostuvo que el oficialismo necesita construir mayorías para avanzar con sus proyectos y reclamó mayor coordinación en la toma de decisiones.

“Nosotros somos 21 acá y tenemos que llegar a 39, 40, como recién que votamos Inocencia Fiscal con 44 votos ”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que un asunto que consideró de especial sensibilidad no hubiera sido discutido previamente dentro de los ámbitos políticos del oficialismo.

“Entonces, no puede ser que un tema de tal sensibilidad nosotros lo sepamos y tengamos que venir acá a decir: ‘Bueno, no lo sabía, ¿qué somos, tontos? ’”, expresó.