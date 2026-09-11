Loto Plus: de cuánto será el premio el sábado tras haber quedado vacante el miércoles

6 aciertos: $ 3.896.999.591. Vacante

Loto Match

12 - 28 - 29 - 35 - 36 - 38

6 aciertos: $ 1.764.900.217. Vacante.

Loto Desquite

05 - 09 - 12 - 25 - 31 - 43

6 aciertos: $ 2.318.627.771. Vacante.

Loto Sale o Sale

13 - 17 - 18 - 31 - 38 - 44

5 aciertos: $ 40.336.308. Se repartió entre tres ganadores.

Cómo se juega al Loto 5 Plus

Para participar, tenés que elegir 5 números del 0 al 36.

El sorteo se realiza por medio de una “Ruleta” tipo “Francesa” (la cual coinciden con la elección de números del 0 al 36) en donde el croupier tira la suerte en la ruleta hasta obtener cinco números distintos.