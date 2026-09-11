Loto Plus: de cuánto será el premio el sábado tras haber quedado vacante el miércoles

Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego del Loto Plus, tendrá un pozo importante en la jugada de este sábado, como sucede en todas las jugadas, esta vez de algo más de 24.174. millones de pesos.
El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
Loto Tradicional
05 - 07 - 11 - 18 - 26 - 40
6 aciertos: $ 3.896.999.591. Vacante
Loto Match
12 - 28 - 29 - 35 - 36 - 38
6 aciertos: $ 1.764.900.217. Vacante.
Loto Desquite
05 - 09 - 12 - 25 - 31 - 43
6 aciertos: $ 2.318.627.771. Vacante.
Loto Sale o Sale
13 - 17 - 18 - 31 - 38 - 44
5 aciertos: $ 40.336.308. Se repartió entre tres ganadores.
Para participar, tenés que elegir 5 números del 0 al 36.
El sorteo se realiza por medio de una “Ruleta” tipo “Francesa” (la cual coinciden con la elección de números del 0 al 36) en donde el croupier tira la suerte en la ruleta hasta obtener cinco números distintos.
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