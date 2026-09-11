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Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del domingo

Luego de que quedara vacante el pozo El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo con un premio millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera.

El último sorteo del Quini 6 finalizó sin apostadores que hayan conseguido acertar seis números en las categorías principales del juego, al igual que las tres jugadas anteriores. La Lotería de Santa Fe confirmó que pondrá en juego una suma estimada de 14.450 millones de pesos para el próximo sorteo.

Este domingo a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.

Los números sorteados el miércoles 9 en cada categoría

Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 19 - 22 - 10 - 29 - 36 - 43. Vacante

La Segunda la combinación resultante incluyó los números 45 - 03 - 28 - 32 - 24 - 10. Vacante.

La Revancha arrojó la siguiente serie de números 20 - 24 - 00 - 08 - 23 - 32. Vacante.

Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 41 - 30 - 09 - 01 - 35 - 21. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 16 personas lograron acertar cinco de estas bolillas. Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada de $ 24 millones cada uno.

Este domingo tras el sorteo del Quini 6 habrá un nuevo millonario.

Este domingo tras el sorteo del Quini 6 habrá un nuevo millonario.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.

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