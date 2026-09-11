Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del domingo

La Revancha arrojó la siguiente serie de números 20 - 24 - 00 - 08 - 23 - 32. Vacante.

Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 41 - 30 - 09 - 01 - 35 - 21. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 16 personas lograron acertar cinco de estas bolillas. Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada de $ 24 millones cada uno.

Este domingo tras el sorteo del Quini 6 habrá un nuevo millonario.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.