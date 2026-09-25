Loto Plus: de cuánto será el premio del sábado

Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El sorteo del Loto Plus que organiza la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires se realizará el miércoles con un pozo estimado total de 25.615 millones de pesos.
El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
Loto Tradicional
00 - 02 - 13 - 20 - 29 - 44
6 aciertos: $ 4.054.944.913. Vacante
Loto Match
04 - 11 - 23 - 26 - 28 - 36
6 aciertos: $ 1.922.845.539. Vacante.
Loto Desquite
01 - 12 - 17 - 34 - 39 - 43
6 aciertos: $ 2.473.856.589. Vacante.
Loto Sale o Sale
01 - 04 - 12 - 37 - 39 - 40
4 aciertos: $ 39.766.536. Se repartió entre 171 ganadores.
Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E..
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