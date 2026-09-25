Loto Plus: de cuánto será el premio del sábado

6 aciertos: $ 4.054.944.913. Vacante

Loto Match

04 - 11 - 23 - 26 - 28 - 36

6 aciertos: $ 1.922.845.539. Vacante.

Loto Desquite

01 - 12 - 17 - 34 - 39 - 43

6 aciertos: $ 2.473.856.589. Vacante.

Loto Sale o Sale

01 - 04 - 12 - 37 - 39 - 40

4 aciertos: $ 39.766.536. Se repartió entre 171 ganadores.

Se sortea el Loto Plus.

Qué es el Loto Plus

Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E..