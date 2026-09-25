Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del domingo

Finalmente, la modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 31 - 15 - 34 - 14 - 35 - 41. En esta categoría el pozo también quedó vacante.

Ganadores en la modalidad Siempre Sale

A pesar de que los tres pozos principales quedaron vacantes, la jornada dejó un saldo positivo para otros apostadores.

En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 27 - 44 - 32 - 24 - 42 - 13. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 20 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.

Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de $ 18 millones cada uno.