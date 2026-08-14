Loto Plus: detalles del pozo millonario del sorteo del sábado

Todos los miércoles y sábados a las 22 horas en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es el plazo para cobrar un premio de Loto Plus?

La prescripción de los premios se encuentra establecida en el Reglamento de cada uno de los juegos y detallada en la Programación vigente de los mismos. Asimismo, se podrá encontrar la información en el ticket de apuesta.