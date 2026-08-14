Loto Plus: detalles del pozo millonario del sorteo del sábado

Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El próximo sorteo del Loto Plus, la jugada 3909, se realizará el sábado en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, con un pozo de $ 19.233 millones .
El sorteo del Loto Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
Cómo se juega al Loto Plus
¿Cuándo se sortea el Loto Plus?
Todos los miércoles y sábados a las 22 horas en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál es el plazo para cobrar un premio de Loto Plus?
La prescripción de los premios se encuentra establecida en el Reglamento de cada uno de los juegos y detallada en la Programación vigente de los mismos. Asimismo, se podrá encontrar la información en el ticket de apuesta.
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