Brinco:habrá en juego al menos $ 280 millones para el próximo sorteo

Los sorteos del juego de la Lotería de Santa Fe se realizan todos los domingos a las 21:00 y lo podés seguir en vivo por TV y Online.

El sorteo del Brinco 1367 del domingo 16 de agosto de 2026 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. Tendrá un pozo súper millonario, que rondará en 280 millones de pesos.