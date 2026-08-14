Quini 6 especial: $ 13.650 millones será el pozo del sorteo del domingo

La próxima jugada será este domingo en la sede de la Lotería de Santa Fe y la podés seguir en vivo a través de diversas opciones.
El próximo sorteo del Quini 6, el 3400, se realizará el domingo 16 de agosto de 2026, siempre en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El próximo pozo será de 13.650 millones de pesos.
El próximo sorteo será este domingo a las 21:00 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL: 23 24 25 30 31 44 (Vacante)
LA SEGUNDA: 04 08 16 20 24 36 (1 ganador: $1.100.000.000)
REVANCHA: 03 07 22 24 25 33 (Vacante)
SIEMPRE SALE: 13 21 23 26 32 33 (1 ganador c/6 aciertos: $381.004.236)
La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.
Los sorteos son los miércoles y domingos.
En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.
La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.
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