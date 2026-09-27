Loto Plus: los números ganadores del sorteo del sábado 26 de septiembre

Se llevó a cabo el sorteo de la jugada 3.921 del Loto Plus. Hubo un pozo millonario en juego. Cuáles son las cinco modalidades principales a las que se puede jugar.
Con un pozo millonario en juego, este sábado 26 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de la jugada 3.921 del Loto Plus.
Aquí, los números ganadores:
15 - 16 - 18 - 20 - 34 - 44
6 aciertos: $ 4.101.160.369. Vacante
00 - 07 - 13 - 17 - 38 - 43
6 aciertos: $ 1.969.060.995. Vacante.
07 - 12 - 16 - 29 - 37 - 40
6 aciertos: $ 2.519.277.184. Vacante.
07 - 17 - 19 - 22 - 30 - 42
5 aciertos: $ 52.236.036.
La participación en el juego Loto Plus comprende apostar todas sus modalidades de juego a saber:
Tradicional
Match
Desquite
Sale o sale
Multiplicador
Para participar, el apostador deberá elegir seis números sobre un total de 46 que van desde el ’0′ al ’45′ inclusive y serán utilizados para determinar la premiación de las modalidades Tradicional, Match, Desquite, Sale o Sale.
Luego, deberá elegir un número adicional comprendido en el universo del ’0′ al ’9′ ambos inclusive, que será utilizado para determinar la premiación de la modalidad Multiplicador. El agenciero entregará un ticket al apostador, que le da derecho a participar en el Sorteo.
Se participa en las cuatro modalidades con un único valor de apuesta.