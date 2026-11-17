Premios: 6 aciertos: Vacante ($4.708.410.661)

Tu jugada

5 aciertos: 22 ganadores – $1.009.479 c/u

4 aciertos: 863 ganadores – $5.147 c/u

Match

Números: 10 – 31 – 36 – 38 – 39 – 45

Premios:

6 aciertos: Vacante ($2.576.311.287)

5 aciertos: 0 ganadores – $22.208.531

4 aciertos: 123 ganadores – $36.111

Desquite

Números: 0 – 3 – 7 – 17 – 19 – 36

Premio 6 aciertos: Vacante ($3.114.341.243)

Sale o Sale

Números: 11 – 14 – 20 – 26 – 32 – 35

Premios:

5 aciertos: 30 ganadores – $1.906.793 c/u

Qué es el Loto Plus

Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y en el ámbito de la provincia de Córdoba es distribuido y comercializado por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.