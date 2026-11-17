Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El sorteo del Loto Plus que organiza la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires se realizará el mipercoles con un premio estimado de 30.555 millones de pesos.
El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
Tradicional: Números: 6 – 16 – 18 – 21 – 32 – 41
Número Plus: 7
Premios: 6 aciertos: Vacante ($4.708.410.661)
Tu jugada
5 aciertos: 22 ganadores – $1.009.479 c/u
4 aciertos: 863 ganadores – $5.147 c/u
Match
Números: 10 – 31 – 36 – 38 – 39 – 45
Premios:
6 aciertos: Vacante ($2.576.311.287)
5 aciertos: 0 ganadores – $22.208.531
4 aciertos: 123 ganadores – $36.111
Desquite
Números: 0 – 3 – 7 – 17 – 19 – 36
Premio 6 aciertos: Vacante ($3.114.341.243)
Sale o Sale
Números: 11 – 14 – 20 – 26 – 32 – 35
Premios:
5 aciertos: 30 ganadores – $1.906.793 c/u
Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y en el ámbito de la provincia de Córdoba es distribuido y comercializado por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.
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