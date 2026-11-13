Loto Plus: Un premio de $ 31.100 millones se pondrá en juego la noche del sábado

Loto Match: 01 - 15 - 29 - 38 - 40 - 41

6 aciertos: $ 2.525.357.843. Vacante.

Loto Desquite: 01 - 20 - 22 - 26 - 28 – 34

6 aciertos: $ 3.064.264.149. Vacante.

Loto Sale o Sale: 03 - 16 - 32 - 35 - 37 - 38

5 aciertos: $ 39.968.802. Se repartió entre dos ganadores.

Se sortea el Loto Plus.

Qué es el Loto Plus

Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y en el ámbito de la provincia de Córdoba es distribuido y comercializado por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.