5 aciertos: 3 ganadores – $5.592.490

4 aciertos: 273 ganadores – $12.291

Modalidad Match: Números ganadores: 00 – 09 – 14 – 21 – 25 – 29

6 aciertos: 0 ganadores – $2.612.217.610

5 aciertos: 5 ganadores – $7.797.200

4 aciertos: 308 ganadores – $10.894

Modalidad Desquite: Números ganadores: 07 – 09 – 11 – 15 – 23 – 28

6 aciertos: 0 ganadores – $3.149.630.013

Modalidad Sale o Sale: Números ganadores: 07 – 16 – 17 – 25 – 26 – 34

5 aciertos: 11 ganadores – $3.928.608

Qué es el Loto Plus

Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y en el ámbito de la provincia de Córdoba es distribuido y comercializado por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.