Luego de que quedara vacante el premio en el sorteo pasado, el Quini 6 tendrá un premio millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera.
El próximo sorteo del Quini 6 (Sorteo N° 3.414) que organiza la Lotería de Santa Fe pone en juego un premio estimado de $9.400 millones, luego de haber quedado vacante el premio Tradicional, La Segunda, y la modalidad Revancha
Este domingo a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 09 - 02 - 01 - 28 - 40 - 41. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos
En el sorteo de La Segunda la combinación resultante incluyó los números 36 - 42 - 33 - 14 - 13 - 08. En esta categoría tampoco hubo ganadores con seis aciertos.
La modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 33 - 43 - 06 - 34 - 22 - 24. En esta categoría el pozo también quedó vacante.
En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 07 - 28 - 06 - 31 - 37 - 24. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 12 personas lograron acertar cinco de estas bolillas. Estas personas se llevarán más de $ 31 millones cada uno.
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