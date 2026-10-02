La modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 33 - 43 - 06 - 34 - 22 - 24. En esta categoría el pozo también quedó vacante.

En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 07 - 28 - 06 - 31 - 37 - 24. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 12 personas lograron acertar cinco de estas bolillas. Estas personas se llevarán más de $ 31 millones cada uno.