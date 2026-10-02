6 aciertos: $ 4.134.637.814,96 — Vacante

5 aciertos: $ 2.228.560,71 c/u — 7 ganadores

4 aciertos: $ 9.230,72 c/u — 338 ganadores

Loto Match

Los números del sorteo fueron: 04 - 13 - 22 - 34 - 35 - 39

6 aciertos: $ 2.002.538.441,20 — Vacante

5 aciertos: $ 2.599.987,50 c/u — 6 ganadores

4 aciertos: $ 13.565,15 c/u — 230 ganadores

Loto Desquite

Los números del sorteo fueron: 13 - 32 - 33 - 35 - 38 - 40

6 aciertos: $ 2.552.178.851,20 — Vacante

Loto Sale o Sale

Los números del sorteo fueron: 03 - 07 - 10 - 11 - 14 - 22

5 aciertos: $ 1.085.989,86 c/u — 37 ganadores

Número Plus (Multiplicador): 6 — Sin ganadores