Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

El sorteo del Loto Plus que organiza la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires se realizará el sábado con un premio estimado de $26.342 millones.

El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.

Loto Plus: los números ganadores del sorteo 3.922

Loto Tradicional

Los números del sorteo fueron: 00 - 02 - 10 - 19 - 21 - 25

6 aciertos: $ 4.134.637.814,96 — Vacante

5 aciertos: $ 2.228.560,71 c/u — 7 ganadores

4 aciertos: $ 9.230,72 c/u — 338 ganadores

Loto Match

Los números del sorteo fueron: 04 - 13 - 22 - 34 - 35 - 39

6 aciertos: $ 2.002.538.441,20 — Vacante

5 aciertos: $ 2.599.987,50 c/u — 6 ganadores

4 aciertos: $ 13.565,15 c/u — 230 ganadores

Loto Desquite

Los números del sorteo fueron: 13 - 32 - 33 - 35 - 38 - 40

6 aciertos: $ 2.552.178.851,20 — Vacante

Loto Sale o Sale

Los números del sorteo fueron: 03 - 07 - 10 - 11 - 14 - 22

5 aciertos: $ 1.085.989,86 c/u — 37 ganadores

Número Plus (Multiplicador): 6 — Sin ganadores

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