La modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 42 - 34 - 25 - 08 - 29 - 43. En esta categoría el pozo también quedó vacante.

En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 31 - 01 - 32 - 11 - 07 - 45. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 52 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.

Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de $ 9 millones cada uno.