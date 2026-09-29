Luego de que quedara vacante el premio en el sorteo del domingo, el Quini 6 tendrá un nuevo sorteo con un premio millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera.
El próximo sorteo del Quini 6 (Sorteo N° 3.411) que organiza la Lotería de Santa Fe del miércoles pone en juego un premio estimado de 7.800 millones de pesos.
Este miércoles a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 31 - 03 - 19 - 04 - 21 - 36. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos
En el sorteo de La Segunda la combinación resultante incluyó los números 12 - 11 - 21 - 14 - 08 - 03. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos
La modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 42 - 34 - 25 - 08 - 29 - 43. En esta categoría el pozo también quedó vacante.
En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 31 - 01 - 32 - 11 - 07 - 45. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 52 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.
Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de $ 9 millones cada uno.
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