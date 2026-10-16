Luego de que quedara vacante el premio en el sorteo pasado, el Quini 6 tendrá un abundante premio, que le puede cambiar la vida a cualquier afortunado.
El próximo sorteo del Quini 6 que organiza la Lotería de Santa Fe pone en juego un premio estimado de 9.100 millones de pesos, luego de haber quedado vacante el premio Tradicional, La Segunda, y la modalidad Revancha el pasado miércoles
Este domingo a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 09 - 01 - 24 - 37 - 23 - 32. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos
En el sorteo de La Segunda la combinación resultante incluyó los números 44 - 43 - 23 - 05 - 08 - 13. En esta modalidad tampoco hubo apostadores que acertaran las seis bolillas.
La modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 04 - 30 - 37 - 10 - 25 - 06. En esta categoría el pozo quedó vacante.
En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 01 - 43 - 14 - 41 - 18 - 44. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 7 personas, de Santa Fe, La Pampa, Capital Federal, Córdoba y Formosa, lograron acertar cinco de estas bolillas.
Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de $ 52 millones cada uno
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