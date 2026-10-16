La modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 04 - 30 - 37 - 10 - 25 - 06. En esta categoría el pozo quedó vacante.

En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 01 - 43 - 14 - 41 - 18 - 44. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 7 personas, de Santa Fe, La Pampa, Capital Federal, Córdoba y Formosa, lograron acertar cinco de estas bolillas.

Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de $ 52 millones cada uno