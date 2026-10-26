La Ciudad impulsa una ley para que cada perro y gato tenga un número único de identificación

Además, contempla la posibilidad de poder entrar con animales en establecimientos públicos y privados. En estos últimos, podrán establecerse restricciones de acceso en el marco del derecho de admisión, salvo en el caso de perros guía o de asistencia.

En materia de transporte, el proyecto suma la posibilidad de viajar con perros y gatos en las líneas de colectivos de la Ciudad mediante transportadoras cerradas, ventiladas y de tamaño adecuado (ahora solo pueden hacerlo en el subte). La autoridad de aplicación podrá establecer cupos, días, horarios y requisitos adicionales. Los perros guía o de asistencia estarán exceptuados de estas limitaciones.

Guarderías y pensionados deberán tener espacios seguros, cerramientos adecuados, ventilación, luz natural, áreas de recreación y lugares de descanso y aislamiento. Además, superficies mínimas por animal según su tamaño, personal capacitado, un veterinario responsable, protocolos de emergencia y evacuación, y registros de los animales alojados.

Y se creará un registro de paseadores de perros, con requisitos de inscripción, se les dará capacitación, una credencial digital y obligaciones de manejo y control de los animales.

Un cementerio y crematorio para mascotas en Chacarita

El proyecto propone modificar la normativa vigente para habilitar servicios de cremación y entierro de perros y gatos, y crear el cementerio de animales del Gobierno de la Ciudad en la Chacarita.

El espacio contará con un crematorio, un área común de memoria y despedida, y de sepultura de los animales o guardado de las cenizas, de acuerdo con la disponibilidad de espacio.

Se amplían servicios

En paralelo, desde el 1 de noviembre se suman:

Atención clínica básica: móviles veterinarios recorrerán las 15 comunas de la Ciudad, de lunes a sábado, de 9 a 13. Los turnos deberán solicitarse por intermedio de la web Animales BA.

Castraciones en horario vespertino: el centro fijo de Costanera Sur ofrecerá el servicio de lunes a viernes, de 14 a 19, con turno previo.

Ecografías: se brindarán en el centro fijo de atención veterinaria de Villa Soldati (Islas Malvinas 100) los lunes, martes, jueves y viernes, de 14 a 19, con turno y derivación de un veterinario del Gobierno de la Ciudad.

La iniciativa se complementa con Animales BA, el portal oficial que centraliza servicios, trámites e información sobre perros y gatos, que incluye adopciones, animales perdidos y encontrados, castraciones, vacunación, jornadas de adopción y denuncias por maltrato o abandono.