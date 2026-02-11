El Oeste del conurbano, también afectado por incendios de pastizales

Un ejemplo de esa situación se produjo este jueves después del mediodía en la zona de vías del ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR) a la altura de las calles Remedios de Escalada y Flora, en Haedo, partido de Morón, a 600 metros del centro de la ciudad.

Por motivos desconocidos, aunque se sospecha que fue intencional, los pastizales en torno a las dos vías se vieron envueltos en llamas, y un vecino, con la ayuda de un balde, fue el encargado de tratar de aplacar las llamas: ocurre que por un lado las vías limitan con el parque lineal de la calle Remedios de Escalada, pero por el otro con el fondo de distintas viviendas, y sus ocupantes comenzaron a alarmarse por el avance del fuego.

Una dotación de los Bomberos Voluntarios del Partido de Morón -la Unidad 9-, tras el aviso de los lugareños, se hizo presente en el lugar, y con varias líneas extinguieron las llamas. También se acercaron móviles de Defensa Civil y otro de la comisaría haedense.

Uno de los integrantes de Defensa Civil, ante la consulta de este medio, señaló que los llamados por incendios de pastizales -que están secos por la falta de lluvias y las altas temperaturas, por lo que cualquier acto irresponsable (arrojar la colilla de un cigarrillo) o intencional genera un foco de incendio- "son cosas de todos los días".

Y detalló que un incendio ocurrido horas atrás en cañaverales de la Base Aérea de Morón -que provocó alarma entre los vecinos de las zonas próximas, que se quejaron por el denso humo- les demandó 7 horas de trabajo.

El incendio de pastizales en las vías, irónicamente, no afectó el servicio de trenes. Ocurre que el primer servicio del día Haedo-Temperley -identificado con el número 4508- que debió salir de Haedo a las 6.40 y lo hizo 6.50, colisionó con una persona -provocándole la muerte- en la zona de la parada Agustín de Elía, en el partido de La Matanza, alrededor de las 7.20.

Pero según revelaron fuentes ferroviarias consultadas por este medio, la Policía Científica se hizo presente en el lugar recién a las 14, tras lo cual la formación involucrada pudo reiniciar la marcha hacia Temperley, luego de una espera de más de 6 horas.

Como entre Hospital Español y Tablada los trenes circulan por una sola vía (la descendente), a raíz de trabajos de reparación del puente sobre el Río Matanza, el servicio de pasajeros se interrumpió, y el carguero (cargado con carbón de coque de Alianza (Santos Lugares) a Dock Central (Puerto La Plata) quedó cancelado en Haedo poco después de las 14, aplazándole su salida para mañana viernes.