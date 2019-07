En un encuentro realizado en el SUM de la Secretaría de Protección Ciudadana, los estudiantes compartieron con los presentes sus experiencias en cada dependencia y qué aprendizajes se llevaron de cada una. Por su parte, autoridades municipales transmitieron la felicitación por parte del intendente Julio Zamora e hicieron entrega a los estudiantes de diplomas y tarjeta de beneficios "Soy Tigre". Luego realizaron una recorrida por las instalaciones del edificio para conocer el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad.

Del Instituto Santa Ana de la localidad de Genera Pacheco los alumnos han rotado por áreas como: Contaduría, Empleo, Automotores, Habilitaciones, Mesa de Entradas, Arte y Deporte Inclusivo y Comercio.

ADEMÁS:

Actividades por la semana del orgullo LGBTIQ+

En cuanto a los alumnos del Colegio Justo José de Urquiza de Benavídez, los jóvenes han realizado sus pasantías en: Recursos Humanos, Turismo, Economía, el Polideportivo Güemes, Contaduría y Arte y Deporte Inclusivo. Además, de la Escuela Técnica N°3 de Benavídez pasaron por las dependencias de: Empleo, Verificaciones, Turismo e Instituto Municipal de Alimentación Saludable Y Nutrición (IMASN).

La subsecretaria de Recursos Humanos, Florencia Colman, explicó: "Es un año más para nosotros en algo que nos genera un gran un orgullo y un desafío que día a día nos impulsa a querer estar a la altura de la responsabilidad que significa tener a tantos chicos trabajando con nosotros. Apuntamos a que conozcan lo que es un trabajo y la responsabilidad de cumplir un horario. Creemos que aprenden un montón y eso es lo importante. Ahora se viene un nuevo cuatrimestre y participarán más alumnos".

"La experiencia fue genial y me hizo convencer aún más de la carrera que elegí. Estuve en el área de contaduría y la pasé muy bien, aprendí un montón, sobre todo a tratar con la gente y eso me encantó", destacó Agustina Godoy, pasante del Instituto Santa Ana.

"Me pareció una experiencia única. Hice la pasantía en el palacio municipal y fue todo muy inclusivo. Lo disfruté al máximo y me gustaría que durara todo el año", comentó Nancy Sosa, también pasante del programa. En tanto que Gonzalo Figueredo compartió su experiencia y dijo: "Fue una oportunidad hermosa y adquirí muchos conocimientos nuevos que de otra manera no hubiera podido tenerlos. La recomiendo un montón, me llevó mucho aprendizaje y está muy bueno que el Municipio lo haga".

A través de las pasantías, Tigre promueve que los jóvenes del distrito tengan igualdad de oportunidades y puedan conocer cómo sería su ámbito de trabajo según la orientación que elijan en el futuro. Muchos alumnos han comenzado como pasantes y una vez finalizados sus estudios secundarios han accedido a un empleo permanente dentro del Municipio.