"Maravilla" regresó con éxito

Lejos de sus mejores noches, a Maravilla se lo vio en excelente estado físico de la cintura para arriba, pero muy lento de piernas y desplazamientos, con una rodillera en su pierna derecha (mucho más adecuada que la que usó contra el puertorriqueño Miguel Cotto en su última pelea) y sin la reacción que lo destacaba.

No obstante, eso no le impidió ser el dueño del combate ante un rival que lo respetó demasiado, que las veces que le boleó la derecha se la pegó (lo cortó levemente en la ceja izquierda en el 2º round) y que se mantuvo demasiado en el rol del partenaire, dejándolo trabajar y con cierto temor a producir un resultado no deseado para el retorno, ni aguar ninguna fiesta.

Maravilla, que con su promotora Maravillabox Promotions fue el organizador del evento, soportó dos asaltos desfavorables como el 2º y 5º, pero en el 6º Fandiño recibió una cuenta de protección del árbitro por acusar un golpe bajo y dejarse caer a la lona. La cuenta obró que el ibérico se pusiera en pie de inmediato, pero fue el principio del fin.

Promediando el 7º, también con dominio del argentino, un recto zurdo al plexo solar dio por tierra con Fandiño, quien cayó al piso con gesto de dolor y apenas si pudo ponerse en pie, por lo que el árbitro decretó el KOT 7, que Martínez festejó arrodillándose en silencio, con los brazos en alto.

“Este es el comienzo de algo muy bonito. Hasta el título mundial no paro”, declaró el argentino tras la pelea, y deslizó que piensa hacer 3 peleas más antes de intentar el título mediano de la AMB frente al japonés Ryota Murata.