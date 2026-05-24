María y Paula Marull, hermanadas por la vida y el arte.

01 - LyPM - Magia de hermanas

123Out María y Paula Marull, en le programa "1, 2, 3, Out" por Telefe, años 1999/2000.

La Pilarcita

La historia de cómo un trabajo práctico de María Marull para la Escuela Metropolitana de Arte Dramático -EMAD- se transformó en una de las obras más longevas en la cartelera porteña, con doce temporadas y una próxima función en el Teatro Astros -Av Corriente 746- el sábado 6 de junio, a las 20 hs.

02 - LyPM - La Pilarcita

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Yo no duermo la siesta

Escrita y dirigida por Paula Marull, "Yo no duermo la siesta" es una obra en las que varias historias se conjugan en el tradicional momento de la siesta pueblerina. La maravillosa sorpresa que les regaló el actor y cantante venezolano Carlos Mata.

03 b- LyPM - Yo no duermo

Captura de pantalla 2026-05-23 a las 1.53.44a.m.

Lo que el río hace

La obra que comenzó a pedido del Teatro General San Martín y se transformó en un suceso que se instaló definitivamente en la Av Corrientes. Una historia que se nutre de los recuerdos de su infancia en Esquina -provincia de Corrientes- y emociona a los espectadores cada fin de semana, a sala llena.

04 m- LyPM - Lo que el rio hace

_Aca esta la cancion de la obra que compuso Antonio Tarrago Ros junto a Paula y Maria Maru

El proceso creativo

Las gemelas Marull aprovecharon la oportunidad que les dio "Lo que el río hace" para desarrollar su propio método de escritura, que les permitió explorar nuevos caminos y descubrir un universo repleto de respuestas amorosas y nutritivas.

05 m- LyPM - El proceso creativo

image Afiche promocional de la obra "Lo que el río sabe" ganadora de: Premio Talía, Academia de las Artes Escénicas de España -- Mejor espectáculo latinoamericano (2023) -- Premio RFI Radio France Internationale/Radio Cultura al Fomento de la Cultura - Mejor espectáculo argentino (2022) - Premios Trinidad Guevara: Mejor autoría 2023: María y Paula Marull y Mejor actor de reparto 2023: Mariano Saborido -- Premios EEBA - Mejor autoría y Mejor dirección 2022: María y Paula Marull y Mejor actor 2022: Mariano Saborido — Premios María Guerrero 2023 - Mejor dramaturgia: María y Paula Marull, Mejor actuación de reparto: Mariano Saborido, Mejor fotografía: Carlos Furman — Premios ACE 2023 - Mejor drama o domedia dramática y Mejor música original - Antonio Tarragó Ros

Las chicas de la tele

A su llegada a la Ciudad de Buenos Aries, las hermanas Marull se destacaron con su participación en diferentes programas de televisión -incluso algunos futbolísticos- mientras paralelamente iniciaban su romance con el teatro, primero como actrices y después como dramaturgas y directoras.

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La era de la inmediatez

María y Paula reflexionan sobre los tiempos veloces que nos tocan vivir y cómo afectan la atención de los espectadores. La llegada de las ficciones verticales y la necesidad de contar historias surgidas desde el corazón.

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El abrazo del aplauso

A pesar de tantas funciones a lo largo de los años, la emoción por la respuesta del público, con efusivos aplausos y muestras de afecto, siguen conmoviendo a las gemelas Marull luego de cada función.

08 m- LyPM - El abrazo del aplauso

Asi se vivio el reestreno de @loqueelriohace en el Teatro Astros, en su quinta temporada, la

Madres y artistas

El difícil equilibrio de ser actrices, dramaturgas, productoras y directoras, combinados con la actividad más demandante de todas: ser madre. Maria, casada con el director Damián Szifrón -"Los Simuladores"- y mamá de Rosa (17) y Eva (12) y Paula junto a Diego, con Luisa (16), Adela (12) y Cora (8), hijas del matrimonio.

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María y Paula logran hacer fácil lo difícil, conmover con el recurso más genuino: historias simples que logran reencontramos con nuestra esencia y el sabor nostálgico del pasado.

"Quedate en el lugar donde el tiempo dure más" es una de las frases que el personaje de Amelia nos regala en "Lo que el río hace", una enseñanza que su padre le dejó, y que invita a volver a aquellos lugares, vínculos o momentos donde la vida se siente más feliz.

María y Paula Marull, hermanadas por la vida y el arte.