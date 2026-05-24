María y Paula Marull, hermanadas por la vida y el arte.

Son un suceso particular en la cartelera teatral porteña con sus tres obras que cuentan esas pequeñas historias que llegan directo al corazón.
Las gemelas María y Paula Marull llegaron a la Ciudad de Buenos Aires desde su Rosario natal, para conquistar con su frescura y simpatía en programas de televisión como "Atorrantes" -América TV entre 1996 y 1999- y "1, 2, 3, Out" -Telefe, 1999/2000-, entre otros.
Pero poco a poco el teatro las fue enamorando, y lo que empezó casi como un juego, terminó despertando una pasión que las convirtió en un fenómeno particular dentro de la cartelera porteña. Con un estilo muy sensible y personal para contar las historias, en la actualidad tienen tres obras es cartel: "La Pilarcita" -12ª temporadas- en El Camarín de las Musas; "Yo no duermo la siesta" -8ª temporadas- y "Lo que el río hace" -5ª temporada- ambas en el Teatro Astral.
María y Paula Marull intentan explicar los porqués del éxito de las tres obras que tienen en la cartelera porteña. La respuesta del público ante estas historias mágicas que se conectan directamente con sus emociones.
La historia de cómo un trabajo práctico de María Marull para la Escuela Metropolitana de Arte Dramático -EMAD- se transformó en una de las obras más longevas en la cartelera porteña, con doce temporadas y una próxima función en el Teatro Astros -Av Corriente 746- el sábado 6 de junio, a las 20 hs.
Escrita y dirigida por Paula Marull, "Yo no duermo la siesta" es una obra en las que varias historias se conjugan en el tradicional momento de la siesta pueblerina. La maravillosa sorpresa que les regaló el actor y cantante venezolano Carlos Mata.
La obra que comenzó a pedido del Teatro General San Martín y se transformó en un suceso que se instaló definitivamente en la Av Corrientes. Una historia que se nutre de los recuerdos de su infancia en Esquina -provincia de Corrientes- y emociona a los espectadores cada fin de semana, a sala llena.
Las gemelas Marull aprovecharon la oportunidad que les dio "Lo que el río hace" para desarrollar su propio método de escritura, que les permitió explorar nuevos caminos y descubrir un universo repleto de respuestas amorosas y nutritivas.
A su llegada a la Ciudad de Buenos Aries, las hermanas Marull se destacaron con su participación en diferentes programas de televisión -incluso algunos futbolísticos- mientras paralelamente iniciaban su romance con el teatro, primero como actrices y después como dramaturgas y directoras.
María y Paula reflexionan sobre los tiempos veloces que nos tocan vivir y cómo afectan la atención de los espectadores. La llegada de las ficciones verticales y la necesidad de contar historias surgidas desde el corazón.
A pesar de tantas funciones a lo largo de los años, la emoción por la respuesta del público, con efusivos aplausos y muestras de afecto, siguen conmoviendo a las gemelas Marull luego de cada función.
El difícil equilibrio de ser actrices, dramaturgas, productoras y directoras, combinados con la actividad más demandante de todas: ser madre. Maria, casada con el director Damián Szifrón -"Los Simuladores"- y mamá de Rosa (17) y Eva (12) y Paula junto a Diego, con Luisa (16), Adela (12) y Cora (8), hijas del matrimonio.
María y Paula logran hacer fácil lo difícil, conmover con el recurso más genuino: historias simples que logran reencontramos con nuestra esencia y el sabor nostálgico del pasado.
"Quedate en el lugar donde el tiempo dure más" es una de las frases que el personaje de Amelia nos regala en "Lo que el río hace", una enseñanza que su padre le dejó, y que invita a volver a aquellos lugares, vínculos o momentos donde la vida se siente más feliz.
María y Paula Marull, hermanadas por la vida y el arte.