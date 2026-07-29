Nueva protesta en el CONICET contra el ajuste del Gobierno

Sin embargo, desde el Gobierno anticiparon que no prevén otorgar esos recursos. Fuentes oficiales señalaron que no hay disponibilidad presupuestaria y sostuvieron que el reclamo no ocupa un lugar central en la agenda pública, por lo que la decisión es mantener el ajuste sobre el organismo.

La protesta cuenta con el respaldo de cinco de los ocho integrantes del Directorio del CONICET, además de más de un centenar de institutos de investigación, universidades, asociaciones científicas nacionales e internacionales, referentes del ámbito cultural y legisladores de la oposición.

Denuncian un deterioro del sistema científico

Los investigadores aseguran que el conflicto refleja una situación más amplia que afecta al sistema científico argentino. Entre los principales problemas mencionan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de presupuesto para el funcionamiento de los institutos, dificultades en la cobertura de la obra social y demoras en el ingreso de nuevos investigadores a la Carrera del Investigador Científico (CIC).

En ese contexto, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el CONICET señalaron que durante la gestión de Javier Milei ya se perdieron alrededor de 2.400 puestos de trabajo en el organismo y que los salarios registran una caída superior al 40% en términos reales.

"Prácticamente estamos cobrando la mitad de lo que cobrábamos antes de que asumiera Javier Milei", afirmó el secretario general adjunto de ATE CONICET, Gonzalo Sanz Cerbino, quien además advirtió que el país atraviesa un proceso de expulsión de científicos similar al ocurrido décadas atrás.

La movilización se realizará además en el aniversario de La Noche de los Bastones Largos, el episodio ocurrido el 29 de julio de 1966 en el que la dictadura de Juan Carlos Onganía intervino universidades nacionales y reprimió a docentes y estudiantes, un hecho considerado un símbolo del ataque a la ciencia y la educación pública en la Argentina.