Afirman que dos millones de personas se dedican a la venta de drogas

El dato fue aportado a Popular por Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina. "El triple crimen de las jóvenes expone una situación que se repite, con organizaciones narco que logran seducir y aprovecharse de las necesidades de muchísimas personas para que cumplan diversas funciones dentro de las estructuras", dijo. Se investiga que estas jóvenes no sólo habrían servido como consumidoras, sino como "reclutas" o "multiplicadoras" en la red: hacer entregas, custodiar puntos de venta o facilitar el uso del domicilio donde operaban los narcotraficantes.

La búsqueda de las tres chicas finalizó con la confirmación del hallazgo de sus cuerpos en una vivienda de Florencio Varela. El nuevo fenómeno cobró una dimensión más brutal luego del triple crimen de Florencio Varela.

De hecho, la dueña de la casa donde fueron hallados los cuerpos declaró que allí funcionaba una "red de venta de drogas" y que uno de los sospechosos tenía estatus superior incluso al líder "Pequeño J", detenido en Perú.

"Entre quienes se dedican al comercio de estupefacientes hay desde repartidores (deliverys) hasta vendedores independientes que no pertenecen formalmente a bandas pero dependen de ellas. En barrios vulnerables, esa informalidad permite que menores y mujeres sean utilizados como manos de obra más prescindible o menos visibles ante las fuerzas de seguridad", dijo Izaguirre.

"La combinación de pobreza -concluyó el experto-, escasas oportunidades educativas y falta de controles hace que muchas chicas sean captadas con engaños: promesas de fiestas, pequeñas ganancias o trabajos seguros disfrazados. Una vez inmersas en la red, la posibilidad de salirse es mínima por el temor, la coacción o la falta de apoyo institucional. En ese contexto, los crímenes como el de Varela se vuelven también símbolos de advertencia: quien se sale del cauce del narco puede pagar con su vida".