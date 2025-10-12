Entre Ríos: encontraron al nene que era buscado tras el asesinato de su madre y su abuela

Su padre, Pablo Laurta, principal acusado de los crímenes y de la sustracción del niño, fue detenido en Gualeguaychí en un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos. Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba organizando su traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay.

El hallazgo se produjo tras la activación del Alerta Sofía por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se trata de un sistema de emergencia que se utiliza para coordinar la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos que se encuentran en peligro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DPNArgentina/status/1977402231998607570&partner=&hide_thread=false Alerta Sofia



¡Buscamos a Pedro!



Se sospecha del padre, de nacionalidad Uruguaya.#AlertaSofia pic.twitter.com/E9gJHCUC0S — Defensoría del Pueblo (@DPNArgentina) October 12, 2025

La desaparición de Pedro había conmocionado al país. El niño fue visto por última vez este sábado en el barrio Argüello de la capital cordobesa, luego de que su padre, de nacionalidad uruguaya, presuntamente asesinara a balazos a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio.

La tragedia se inscribe en un contexto de antecedentes de violencia de género. Luna había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hacía casi tres años, luego de que Pablo Laurta intentara ahorcarla.

A pesar de las denuncias existentes contra Laurta, y de que la víctima contaba con un botón antipánico, Giardina no llegó a activarlo en el momento del ataque. Además, el presunto autor de los crímenes es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales denominada "Varones Unidos", donde expuso “el Caso Pedro Laurta: cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”.

lunagiardina Luna Giardina y su madre, las víctimas del doble femicidio en Córdoba.

Entre las publicaciones se puede ver la denuncia por violencia de género que realizó Luna Giardino en contra de su por entonces pareja. "Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”, señaló la mujer en la denuncia que el principal sospechoso del doble crimen calificó de falsa.

“Me echa la culpa de que mi hijo es caprichoso porque yo lo consiento, y que no puedo emitir opiniones respecto a la crianza de mi hijo, no me deja comprar ropa, no me da dinero para que pueda comprarme lo que yo quiera, y dice que yo malgasto el dinero. Desde que estamos en pareja, cuando yo estaba embarazada, me quise separar porque él me insultaba todo el tiempo, me pegaba cachetadas que él decía que no eran golpes porque según él 'no eran tan fuertes', e incluso discutimos sobre el nombre que pondríamos a nuestro hijo, y lo eligió él, yo no pude decidir. Luego que nació mi hijo, decidió realizar un ADN porque decía que el niño no era su hijo, pero el resultado fue positivo", agregó Luna, tras señalar que Pablo Laurta era "presidente de Varones Unidos".