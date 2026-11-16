Un robo piraña en un colectivo de CABA permitió desarticular una banda que operaba en el AMBA

Con la información recopilada, la Secretaría de Transporte presentó una denuncia ante la Justicia y aportó material probatorio que incluyó videos en alta definición, imágenes de los sospechosos y datos de geolocalización del episodio.

“En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado la gente honesta; del otro, los que eligen vivir al margen de las normas. O se controla el territorio o lo dominan los delincuentes”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Además, remarcó: “La tecnología nos ayuda a cumplir ese objetivo. Y la Policía de la Ciudad lo tiene muy claro. Acá no hay espacio para la duda: al delito lo perseguimos en cada metro cuadrado”.

El aporte de las grabaciones permitió ampliar las tareas investigativas, que quedaron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA). A través de trabajos de inteligencia, relevamientos en territorio y cruces de información sobre el accionar de la organización, los investigadores consiguieron identificar a sus integrantes.

La pesquisa se extendió hacia territorio bonaerense y derivó en una serie de procedimientos simultáneos en San Justo, Virrey del Pino y Vicente López. Como resultado de los allanamientos, fueron detenidas cuatro mujeres señaladas como presuntas integrantes de una banda dedicada al robo de celulares mediante arrebatos en colectivos del AMBA.

Un sistema de seguridad que alcanza a 27 líneas de colectivos

La línea 108 forma parte de una red de transporte que incorpora herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad de los pasajeros. Actualmente, el dispositivo alcanza a 27 líneas y alrededor de 1.600 colectivos.

El esquema contempla cámaras de vigilancia interiores y exteriores conectadas directamente con el Centro de Monitoreo de Parque Patricios, desde donde se supervisan las unidades y se pueden analizar situaciones sospechosas.

Entre las herramientas incorporadas también se encuentra el sistema DMS (Driver Monitoring System), una tecnología que utiliza cámaras e inteligencia artificial para controlar el nivel de atención del conductor. Mediante el reconocimiento de movimientos y expresiones faciales, permite identificar posibles señales de cansancio o distracción y emitir alertas preventivas.

A su vez, los colectivos cuentan con asistencia ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems), un conjunto de sensores y cámaras que contribuye a evitar choques y atropellamientos. El mecanismo permite detectar peatones, ciclistas y motociclistas, incluso en sectores de visibilidad reducida para el conductor.

Estas incorporaciones forman parte del Plan de Modernización y Seguridad del Transporte Público. En ese sentido, el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, destacó: “Es un orgullo ver cómo la tecnología contribuye a mejorar la seguridad en el transporte”.

Además, sostuvo que el traspaso de las líneas permitió al Gobierno porteño asumir el control directo del servicio y avanzar con medidas destinadas a renovar y modernizar las unidades, con el objetivo de que los recursos tecnológicos mejoren las condiciones de viaje de miles de usuarios.