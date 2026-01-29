Balcarce: cinco niños dieron positivo en cocaína tras una denuncia familiar

La Fiscalía Descentralizada ordenó trasladar a los seis niños al Hospital Municipal para realizar pruebas toxicológicas. Cinco de ellos, cuyas edades oscilan entre los 6 meses y 11 años, arrojaron resultados positivos para cocaína, según los informes médicos.

Con base en estos resultados, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del padre, quien ya contaba con antecedentes penales. Durante el allanamiento de la vivienda familiar se secuestró cocaína, aunque no se difundió la cantidad, y se hallaron restos de clorhidrato de cocaína sobre una mesada.

El detenido negó haber drogado a sus hijos y afirmó que la madre de los menores tendría problemas psiquiátricos. A pesar de su declaración, permanecerá alojado en el Penal de Batán mientras continúa la investigación.

Batan-1024x662 El padre de los menores permanece detenido en el Penal de Batán, donde quedó alojado por orden judicial mientras avanza la investigación por presunto suministro de estupefacientes.

Los niños quedaron bajo resguardo del Servicio Local de los Derechos del Niño, y la Justicia trabaja para determinar cómo y por quién fueron suministradas las sustancias. La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, con una pena prevista de 6 a 20 años de prisión.

Además, la Fiscalía espera los resultados de pericias complementarias y la realización de una Cámara Gesell para captar testimonios de los menores con medidas de protección. Paralelamente, se evalúa validar las pruebas toxicológicas para descartar falsos positivos, incluyendo el análisis de una lata de leche en polvo secuestrada que arrojó resultados no concluyentes.