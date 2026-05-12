Violento robo en Ramos Mejía: una mujer se subió al capot de su auto y fue arrastrada 50 metros

Como consecuencia de la caída, Mariana sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en una de sus piernas. Tras el ataque, personal policial y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar y la trasladaron a la Clínica Juan de Dios, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

Los delincuentes lograron escapar con el vehículo y hasta el momento no fueron detenidos. La investigación quedó en manos de la UFI 12 de La Matanza, a cargo del fiscal Matías Marando, que ordenó las primeras medidas para identificar a los responsables.

En paralelo, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la comisaría de Ramos Mejía trabajan sobre las imágenes de las cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas para intentar reconstruir el recorrido de los sospechosos y avanzar con su localización.