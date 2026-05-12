Violento robo en Ramos Mejía: una mujer se subió al capot de su auto y fue arrastrada 50 metros

La víctima intentó impedir que le robaran el vehículo mientras esperaba a su hija. Sufrió una fractura en una pierna y heridas en la cabeza, aunque está fuera de peligro.
Una mujer de 50 años resultó herida tras intentar evitar el robo de su auto en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, donde tres delincuentes la interceptaron y la arrastraron sobre el capot del vehículo durante unos 50 metros. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y los agresores permanecen prófugos.
El episodio ocurrió minutos antes de las 16 del lunes en la calle Rosales al 1150, en el partido de La Matanza. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Mariana Ruth Costa Rolleri, esperaba a su hija dentro de su Fiat Mobi cuando fue sorprendida por los delincuentes, que la obligaron a descender del vehículo para llevárselo.
En un intento desesperado por impedir el robo, la mujer se subió al capot mientras los asaltantes aceleraban para escapar. Los ladrones avanzaron aproximadamente media cuadra con la víctima aferrada al vehículo hasta que finalmente cayó violentamente sobre el asfalto.
Como consecuencia de la caída, Mariana sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en una de sus piernas. Tras el ataque, personal policial y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar y la trasladaron a la Clínica Juan de Dios, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.
Los delincuentes lograron escapar con el vehículo y hasta el momento no fueron detenidos. La investigación quedó en manos de la UFI 12 de La Matanza, a cargo del fiscal Matías Marando, que ordenó las primeras medidas para identificar a los responsables.
En paralelo, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la comisaría de Ramos Mejía trabajan sobre las imágenes de las cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas para intentar reconstruir el recorrido de los sospechosos y avanzar con su localización.
comentar